高額獎學金遭砍半 外籍生批文大欺騙

文化大學遭外籍生控訴獎學金減少。（資料照）

2024/07/28 18:46

〔記者楊綿傑／台北報導〕少子女化浪潮下，學校積極拓展外籍生源，但文化大學遭控以高額獎學金欺騙外籍生報考，事後核發的獎學金證明卻僅剩一半，學生痛批校方回應消極、胡作非為。校方回應，為兩方溝通上誤會，將以保障學生最高權益為優先，經討論後已提出符合學生期待的方案。

從越南來台就學的阮姓學生指稱，因為打算到台灣唸MBA，今年2月時報名了幾所大學，文化大學是其中之一，並於4月獲得文大錄取，且承諾提供獎學金，內容包括免費入住大倫館宿舍1年，以及為期1學年，每學期5萬元獎學金，大約相當於減免1年的學費。

請繼續往下閱讀...

阮姓同學表示，經過考慮，決定不參與其他學校後續考試，專心準備進入文化大學就讀。但6月時收到文化大學的獎學金證明書，內容卻縮水，住宿部分相同，但原本為期1學年，每學期5萬元的獎學金，卻減半為每學期2萬5000元。

阮姓同學控訴，校方後來說有誤會，不願提供原先承諾的奬學金內容，回應很消極，也將原本獎學金說明的網站刪除，使他已經錯過其他學校的考試，只能浪費半年甚至1年的時間再參與明年的招考，是一種欺騙的行為，傷害外籍生的權利。

文大校方回應，將站在保護學生權益，擇優處理。先前與學生溝通上有誤解，已經再提出相關方案，內容上與學生所期待相近，並正透過多管道與學生進行協商。

文大表示，除了住宿與獎學金外，外籍生入學後也都會過濾合作企業，在保障學生權益下，協助同學課後打工，讓學生可以賺取生活費，整體協助外籍生在台灣順利就學、生活，是學校一貫政策。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法