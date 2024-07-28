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台中咬人狗坑登山步道樹倒滿目瘡痍 10山友自發鋸樹清落葉

凱米颱風侵襲台中，讓太平咬人狗坑登山步道沿途都是倒下的樹幹，山友葉昭宏（左1）號召山友自發性清除倒下的樹幹。（葉昭宏提供）

凱米颱風侵襲台中，讓太平咬人狗坑登山步道沿途都是倒下的樹幹，山友葉昭宏（左1）號召山友自發性清除倒下的樹幹。（葉昭宏提供）

2024/07/28 16:53

〔記者陳建志／台中報導〕凱米颱風侵襲台中，帶來不小的風雨，台中太平咬人狗坑登山步道，沿途3公里的路程，至少有10處路段，出現超過20多棵的大小樹木傾倒阻礙通行，平日就自主割草維護步道的山友葉昭宏，昨天和今天與山友林仲軍各自號召共10名山友，自發拿著電鋸、鋸子清除阻礙通行的樹木，並清掃到處是落葉的路面，讓山友可以一路順暢抵達山頂的三汀山三角點。

太平區山友葉昭宏，因每天到咬人狗坑登山步道爬山換來健康身體，得知該條步道因大部分是私有地政府無法維護，心懷感恩自發除草整理步道，近日凱米颱風侵襲台中，咬人狗坑登山步道沿途都可看到傾倒的樹幹，葉昭宏24、25日到步道查看受損情形，將樹木傾倒的照片上傳群組，不少山友看到決定協助清理步道。

在葉昭宏和山友林仲軍分別號召下，昨天共有10名山友自發性到場協助整理步道，大家帶著電鋸、鋸子，從主步道的登山口到山頂三汀山三角點，依序將倒下橫躺在步道的樹幹、竹子鋸斷後，再搬到一旁，因不少都是大樹幹，都要好幾個人合力才能將樹幹移至路旁。

葉昭宏表示，這是近5年來最嚴重的颱風，從登山口到山頂約3公里的路程，沿途至少有10處路段出現樹倒擋住步道的狀況，大家合力花了一整個上午，才順利將超過20多棵的大小樹木、竹子都清理乾淨，讓登山民眾可以順利通行。

因除了被吹倒的樹木，沿途步道路面也都布滿落葉，可說是滿目瘡痍，今天又有山友自發性拿著清掃工具，沿途清掃落葉，提供山友一條舒適安全的通行步道，讓路過的山友看到都比起大拇指說：「感謝」。

凱米颱風侵襲台中，讓太平咬人狗坑登山步道沿途都是倒下的樹幹，10名山友自發性清除倒木，提供山友一條安全的步道。（葉昭宏提供）

凱米颱風侵襲台中，讓太平咬人狗坑登山步道沿途都是倒下的樹幹，10名山友自發性清除倒木，提供山友一條安全的步道。（葉昭宏提供）

凱米颱風侵襲台中，讓太平咬人狗坑登山步道沿途都是倒下的樹幹，葉昭宏（右2）、林仲軍號召山友自發性清除倒下的樹木。（葉昭宏提供）

凱米颱風侵襲台中，讓太平咬人狗坑登山步道沿途都是倒下的樹幹，葉昭宏（右2）、林仲軍號召山友自發性清除倒下的樹木。（葉昭宏提供）

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