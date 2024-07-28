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斥資近300萬！「中國戰舞」英歌隊首度來台獻技 40多位保全戒護

英歌隊演出者或手持英歌槌、手鼓，隨著鼓聲與敲擊聲變換各類隊形。（郭柏君提供）

英歌隊演出者或手持英歌槌、手鼓，隨著鼓聲與敲擊聲變換各類隊形。（郭柏君提供）

2024/07/28 16:11

〔記者王姝琇／台南報導〕廣東汕頭濠江聯興英歌隊首次跨海來台獻技，吸引數千人搶拍擠爆台南安平，主家不僅斥資近300萬元盛情邀約演出，更出動40多位保全人員隨隊「戒護」！

被譽為「中國戰舞」的民俗藝陣英歌，相傳起源於明代中期，流行於廣東潮汕地區，表演者臉譜及服裝扮演以《水滸傳》108條梁山好漢為主題，如今英歌隊表演人數一般多為36人（俗稱36天罡）或72人（俗稱72地煞），表演內容多為表現梁山泊英雄好漢喬裝劫法場救宋江。

台南新化林家關聖帝君往祖廟龍崎文衡殿謁祖回鑾參香，關聖帝君、曹府大帝、清府千歲共乘1頂神轎，今天近午抵達安平到海頭社廣濟宮、安平開台天后宮、王城西社西「帝龍」殿等地謁祖進香，民眾為一睹英歌隊風采瞬間人潮湧入，讓原本就是觀光勝地的安平擠爆，隨隊可見40多位保全人員「戒護」，避免演出過程民眾竄陣或發生危險，成為另類風景。

安平道壇道長王浤儒指出，演舞者由舞蛇者領隊帶動全場氣氛，其他人或手持英歌槌、手鼓，隨著鼓聲變換各類隊形，表演形式粗獷豪邁，隊伍中較著名角色包括李逵、關勝、魯智深、武松等，依序出場亮相，變換隊形進行表演，加上舉旗手公孫勝。主家此次斥資近300萬元盛情邀約，演出者（36天罡）加上樂師共45人，就是要帶來不同於府城藝陣風格展現，一起參與這場盛事。

廣東汕頭濠江聯興英歌隊首次跨海來台獻技。（郭柏君提供）

廣東汕頭濠江聯興英歌隊首次跨海來台獻技。（郭柏君提供）

廣東汕頭濠江聯興英歌隊首次跨海來台獻技。（郭柏君提供）

廣東汕頭濠江聯興英歌隊首次跨海來台獻技。（郭柏君提供）

廣東汕頭濠江聯興英歌隊演舞者由舞蛇者（圖左）領隊帶動全場氣氛。（記者王姝琇攝）

廣東汕頭濠江聯興英歌隊演舞者由舞蛇者（圖左）領隊帶動全場氣氛。（記者王姝琇攝）

英歌隊首度來台獻技，由40多位保全隨隊戒護。（記者王姝琇攝）

英歌隊首度來台獻技，由40多位保全隨隊戒護。（記者王姝琇攝）

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