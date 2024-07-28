0403地震致地質脆弱 台鐵北迴線規畫改線可行性評估

台鐵北迴線災害不斷，昨又因土石流淹沒軌道，宣布延至8月3日搶通。（台鐵公司提供）

2024/07/28 16:10

〔記者蔡昀容／台北報導〕0403花蓮地震之後，台鐵北迴線變脆弱，後續風雨、颱風，發生土石砸軌、泥流沖毀軌面等事故。交通部今（28）日表示，已請相關單位以增加路廊韌性、維繫通行安全為最高原則，就各項改善情況進行專業評估。台鐵公司董事長杜微說，已著手準備改線可行性評估，希望能有更安全的作法。

北迴線為蘇澳新至花蓮站，全線通車44年，偶有落石崩落，0403花蓮地震之後，北迴線山坡地質更脆弱，其中和仁至崇德路段災害頻頻，地震當天巨石砸落軌道；6月21日北迴線和仁與崇德間土石流淹沒軌道，導致列車出軌；7月1日土石流淹沒軌道；7月4日巨石崩落砸斷鋼軌；凱米颱風襲台期間又有大量土石流淹沒軌道。

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董事長杜微表示，0403地震之後，交通部認為，應該要有更安全可靠的方式，因此台鐵著手規劃改線可行性評估，近期也準備要招標，找顧問公司來評估。

交通部長李孟諺7月26日到花蓮勘查鐵公路災損情況時，曾與杜微討論改線一事。交通部表示，目前交通部、公路局及台鐵仍持續就台9線蘇花公路及北迴線進行搶修作業，以儘速恢復通行；而在中長期方面，因受0403地震影響導致蘇花路廊地質較以往更加脆弱，加上近年極端氣候因素，常有強降雨的情況發生，故請相關單位以增加路廊韌性，維繫通行安全為最高原則，就各項改善情況進行專業評估，以利後續改善交通安全進行討論。

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