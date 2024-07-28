北市府「小鋼炮」馳援高雄 全力助社區大樓抽水

台北市政府工務局調派人力、機具，全力協助高雄災情搶救，出動大型抽水機幫社區大樓地下室抽水。（台北市政府工務局提供）

2024/07/28 15:00

〔記者何玉華／台北報導〕凱米颱風造成中南部嚴重災情，台北市政府26日即調派機具、人員支援高雄，27日晚間暫時完成支援任務，台北市工務局綜計派員57人、18台抽水機及鏟裝車、貨卡等，支援多處社區大樓地下室抽水，工務局專門委員陳宏銘指出，從早上6點到晚上10點半，一站一站無縫接軌，越早抽完水，讓民眾能越快進行後續清理，避免延遲引起病媒蚊等疫病。

凱米颱風在北市造成的災情集中在樹木傾倒，工務局轄下5處通力合作，於25日恢復市容，迎接26日的上班日；台北市長蔣萬安指示應變中心待命支援中南部各縣市，工務局得知高雄急需協助後，立即與高雄市政府聯繫，盤整可動用救災能量。

請繼續往下閱讀...

26日下午3點集結3台12英吋抽水機、3台4英吋抽水機、2台3英吋抽水機及2台鏟裝機、1台發電機、2台拖板車、8輛貨卡車、2輛土車、3輛公務車，以及37名人力，由工務局專委陳宏銘率隊前進高雄。 水利處指出，12英吋移動式抽水機屬於大型的抽水機，每分鐘抽水量可達18公噸，在防災界素有「小鋼炮」之稱，因體型龐大，無法單靠人力搬運裝卸，因此也派出3輛吊卡車來組裝。

新工處27日依高雄市政府水利局窗口分派案件地點協助查勘處理，先完成三民區明誠一路152號民宅地下室抽水，隨即轉往仁武區灣內國小地下室抽水，灣內國小校長鄭永祥也到場關心；此外，鏟裝機及卡車協助高雄市環保局灑水車進行楠梓區清豐路路面污泥清除作業，在雙方配合下，讓清除作業較預定時程提前完成，當地清豐里里長戴佑東也到現場向表達感謝。

陳宏銘指出，工務局動員新工處、水利處、公園處、衛工處、大地處人力，總計57人、18台抽水機等，支援三民區、烏松區、前金區、大社區、仁武區多處社區大樓地下室抽水，可說是從早上6點一直到晚上10點半，一站一站無縫接軌，只希望越早抽完水，讓民眾能越快進行後續清理，避免延遲引起病媒蚊等疫病。

台北市政府工務局調派人力、機具，全力協助高雄災情搶救，出動大型抽水機幫社區大樓地下室抽水。（台北市政府工務局提供）

台北市政府工務局調派人力、機具，全力協助高雄災情搶救，出動大型抽水機幫社區大樓地下室抽水。（台北市政府工務局提供）

台北市政府工務局調派人力、機具，全力協助高雄災情搶救，鏟裝機及卡車協助清除路面污泥。（台北市政府工務局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法