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小琉球變關島4天超商微波食品全空 今天終於開船「青菜登島」

鄉親帶著物資趕回。（記者陳彥廷攝）

鄉親帶著物資趕回。（記者陳彥廷攝）

2024/07/28 14:52

〔記者陳彥廷／屏東報導〕凱米颱風雖遠颺，但甩尾為屏東帶來強大風雨，屏東通往小琉球的航線已從7月24日停航至昨天，而因為物資無法運補，島上所有的超商微波食品、麵包是全被搶購一空，直到今天才終於有辦法補貨。

小琉球受凱米颱風影響，是罕見的停駛4天，島上雖有儲糧但昨天雖然沒放颱風假，卻因無船可開，島上也是接近放假狀態，有民眾進入超商採買，原要購買現微波食物及麵包，但卻發現許多人是跟他「有志一同」且還早他一步，將這些架上的食品搶購一空。

所幸，在停了4天船後，今天海象終於允許交通輪及貨輪開航，不少因颱風只能停留在東港的居民，是搶搭首班船要回到島上，也有人帶著本島採買的物資尤其是青菜登島，就為替親友補給。

今天最早班船7點就開，一大早就見碼頭有大排長龍的「機車潮」；「菜確實漲價但不得不買！」，小琉球洪姓居民昨天就特地到有開的店家採買青菜冰存，今天一早就要搭乘首班船回鄉，她說，家人都說家中的青菜已快吃完，要她回家時能帶些回家。還有民宿業者因為遊客就訂在週日，雖然已勸告島上目前是一片狼籍，海岸一定也全都是漂流垃圾建議延期，但遊客疑似因行程安排不得不來，業者也只能回小琉球提早幫忙整理家園。

東港、小琉球航線首班船開行，湧入大批人車潮，又以機車長龍最引人注目。（記者陳彥廷攝）

東港、小琉球航線首班船開行，湧入大批人車潮，又以機車長龍最引人注目。（記者陳彥廷攝）

東港、小琉球航線首班船開行，湧入大批人車潮，又以機車長龍最引人注目。（記者陳彥廷攝）

東港、小琉球航線首班船開行，湧入大批人車潮，又以機車長龍最引人注目。（記者陳彥廷攝）

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