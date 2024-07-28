「新台馬輪」投入疏運 滯留花蓮遊客直喊幸運

「新台馬輪」駛抵花蓮港，乘客們在下船前興奮地在各層甲板上拍照留念。（記者游太郎攝）

2024/07/28 14:28

〔記者游太郎／花蓮報導〕交通部航港局緊急調度「新台馬輪」往返蘇澳港至花蓮港，疏運滯留在花蓮的人車，今天中午首航抵達花蓮港，由於航程需3小時，不少遊客坦言「雖然搭到很幸運，但卻是不得已的選擇」。

由於蘇花公路、鐵路北迴線和仁至崇德遭土石流入侵，花蓮往北部的鐵、公路全部中斷，航港局緊急調度「新台馬輪」往返蘇澳港與花蓮港疏運人車，今天上午8時從蘇澳港首航，搭載乘客386人、小客車30輛、大貨車2部、機車9部，經3小時抵達花蓮港，有遊客開車從船艙內駛出時，大喊了幾聲「終於回家了」！欣喜之情全寫在臉上。

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李姓女子說，在台北工作，因颱風交通中斷，已經延遲好幾天，原寄望台鐵通車，但得到災情慘重的訊息後，後來知道有免費的新台馬輪可搭，還幸運搶到船票可以回台北工作，雖然在大熱天拖著行李等船「很像在逃難」，但還是很開心。

住在台北的林男說，與住在花蓮的呂姓女友在台北認識，為了要提親，星期五先從台北搭高鐵到新左營，再搭台鐵到花蓮提親，路途遙遠但展現出滿滿的誠意，順利獲得岳家同意婚事，雖然辛苦還幸運搭上船返回台北，真的是難忘的提親過程和回憶。

交通部航港局副局長劉志鴻表示，新台馬輪支援3天後，31日起將換澎湖輪支援3天，將可載600多人，也可載車輛，每天來回各一班；新台馬輪今天較原訂行程晚了40分鐘抵達，主要是配合潮汐問題，未來會把潮汐的問題解決，讓遊客較精準掌握行程。

「新台馬輪」下午1時30分北返蘇澳港，共搭載乘客532人、小客車44部、大貨車3部、機車7輛、腳踏車6輛。

計程車緩緩從新台馬輪上駛出。（記者游太郎攝）

新台馬輪載運的車輛，緩緩地從船艙內駛出。（記者游太郎攝）

乘客們完成登記，排隊準備登船。（記者游太郎攝）

航港局準備接駁車，準備將乘客送往花蓮市區。（記者游太郎攝）

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