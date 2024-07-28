宜縣垃圾分類不合格率逾5成 擴大稽查屢勸不聽最高罰6千

宜縣環保局7月起偕同全縣清潔隊擴大垃圾收運破袋稽查。（圖由宜縣環保局提供）

2024/07/28 14:12

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣政府環保局今年上半年在利澤焚化廠垃圾傾卸平台隨機破袋檢查，垃圾分類不合格率達53.75％，7月起偕同全縣清潔隊擴大垃圾收運破袋稽查，發現不合格當場退回，如果屢勸不聽可開單裁處，最高處6000罰鍰。

宜蘭縣環保局今天發布新聞稿指出，宜縣家庭垃圾破袋檢查，若有下列情形便認定不合格，包括每袋垃圾含有5件以上資源回收物、使用不透明垃圾袋、廚餘占三分之一以上。縣府環保局上半年在利澤焚化廠隨機破袋檢查，合格率僅46.25％，不合格率有53.75％。

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垃圾袋中最常見的資源收回物：紙餐盒（紙碗、紙杯）、塑膠容器（飲料杯、塑膠杯蓋、蛋盒）、生廚餘（菜葉、菜梗）。縣府環保局表示，紙容器回收前，請先把廚餘倒入廚餘桶，清除紙餐具上油污分類回收，菜梗、菜葉、剩菜剩飯也可統一收集，經過瀝水置於垃圾車後的廚餘桶回收。

環保局的隨機破袋檢查不合格率居高不下，7月起偕同縣內各公所清潔隊擴大執行沿線垃圾收運破袋稽查，破袋後發現不合格當場退回，請當事人做好分類再丟到垃圾車，一旦屢勸不聽，可依違反廢棄物清理法第12條裁處，處1200元到6000元罰鍰。

縣府環保局長許嘉琦說，垃圾分類不確實，會增加垃圾車清運及焚化爐負擔，並對清潔隊員造成安全危害，例如高壓容器、鋰電池經垃圾車壓縮後可能爆炸起火，這類物品務必給回收車，避免發生意外。

宜縣清潔隊員向鄉親宣導落實垃圾分類與資源回收。（圖由宜縣環保局提供）

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