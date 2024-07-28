28天走完九天盃太子極限環台賽 12歲葉建捷：覺得自己很棒

12歲葉建捷是九天盃太子極限環台賽最年輕的參賽者，成功走完全程，他笑說，「覺得自己很棒，辛苦了 」。（記者歐素美攝）

2024/07/28 14:07

〔記者歐素美／台中報導〕九天盃太子極限環台賽歷經28天，今天完賽！最年輕的參賽者葉建捷，今年只有12歲，成功走完全程榮獲金牌！從事保險的陳聖杰則連續4年參賽，今年也榮獲金牌；曾是拔河選手，目前從事健身教練的王薆綸是唯一挑戰全程的女性參賽者，也成功走完全程，拿下金牌。3人都想挑戰及一圓環島夢，葉建捷去年也曾參賽，因莫明其妙上了車休息而痛失金牌，今年捲土重來終於拿下金牌，他說，「覺得自己很棒，辛苦了」，明年還想繼續挑戰。

家住高雄的葉建捷，剛從國小畢業，只有12歲，是今年最年輕的參賽者，去年他也曾參賽，因不熟悉比賽規則，九天民俗技藝團團長許振榮在途中叫他上車休息，他就上車，結果痛失金牌，只拿到銀牌，今年再度報名參加，終於順利拿下金牌。他表示，當初參賽是透過教官親友獲知有這項活動，所以就想挑戰一下。

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家住台南、從事保險業的陳聖杰，今年是第4次參加九天盃太子極限環台賽，仍以金牌之姿完賽，創下歷年參賽取得最多金牌紀錄；他表示，一開始參加這項活動只是認為身為台灣人應該要環島一次，出社會後則認為環島可以脫離原本的生活，還可以為生活充充電，所以就把每次參加九天盃太子極限環台賽當做來充電。

37歲的王薆綸是台中市神岡區人，曾是拔河選手，目前擔任健身教練，也是今年九天盃太子極限環台賽，唯一挑戰全程的女性參賽者。她表示，環島一直是她的夢想，但一人環島，媽媽難免擔心，透過九天盃太子極限環台賽的賽事，沿途有維持交通比較安全，媽媽也比較放心；王媽媽則說，還是有點擔心女兒的安全，還好平安回家。

王薆綸（右）為一圓環島夢，參加九天盃太子極限環台賽，好讓媽媽放心。（記者歐素美攝）

從事保險業的陳聖杰連續4年參加九天盃太子極限環台賽，創下歷年參賽取得最多金牌紀錄。（記者歐素美攝）

立委楊瓊瓔和九天盃太子極限環台賽選手開心合影。（記者歐素美攝）

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