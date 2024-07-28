為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

28天走完九天盃太子極限環台賽 12歲葉建捷：覺得自己很棒

12歲葉建捷是九天盃太子極限環台賽最年輕的參賽者，成功走完全程，他笑說，「覺得自己很棒，辛苦了 」。（記者歐素美攝）

12歲葉建捷是九天盃太子極限環台賽最年輕的參賽者，成功走完全程，他笑說，「覺得自己很棒，辛苦了 」。（記者歐素美攝）

2024/07/28 14:07

〔記者歐素美／台中報導〕九天盃太子極限環台賽歷經28天，今天完賽！最年輕的參賽者葉建捷，今年只有12歲，成功走完全程榮獲金牌！從事保險的陳聖杰則連續4年參賽，今年也榮獲金牌；曾是拔河選手，目前從事健身教練的王薆綸是唯一挑戰全程的女性參賽者，也成功走完全程，拿下金牌。3人都想挑戰及一圓環島夢，葉建捷去年也曾參賽，因莫明其妙上了車休息而痛失金牌，今年捲土重來終於拿下金牌，他說，「覺得自己很棒，辛苦了」，明年還想繼續挑戰。

家住高雄的葉建捷，剛從國小畢業，只有12歲，是今年最年輕的參賽者，去年他也曾參賽，因不熟悉比賽規則，九天民俗技藝團團長許振榮在途中叫他上車休息，他就上車，結果痛失金牌，只拿到銀牌，今年再度報名參加，終於順利拿下金牌。他表示，當初參賽是透過教官親友獲知有這項活動，所以就想挑戰一下。

家住台南、從事保險業的陳聖杰，今年是第4次參加九天盃太子極限環台賽，仍以金牌之姿完賽，創下歷年參賽取得最多金牌紀錄；他表示，一開始參加這項活動只是認為身為台灣人應該要環島一次，出社會後則認為環島可以脫離原本的生活，還可以為生活充充電，所以就把每次參加九天盃太子極限環台賽當做來充電。

37歲的王薆綸是台中市神岡區人，曾是拔河選手，目前擔任健身教練，也是今年九天盃太子極限環台賽，唯一挑戰全程的女性參賽者。她表示，環島一直是她的夢想，但一人環島，媽媽難免擔心，透過九天盃太子極限環台賽的賽事，沿途有維持交通比較安全，媽媽也比較放心；王媽媽則說，還是有點擔心女兒的安全，還好平安回家。

王薆綸（右）為一圓環島夢，參加九天盃太子極限環台賽，好讓媽媽放心。（記者歐素美攝）

王薆綸（右）為一圓環島夢，參加九天盃太子極限環台賽，好讓媽媽放心。（記者歐素美攝）

從事保險業的陳聖杰連續4年參加九天盃太子極限環台賽，創下歷年參賽取得最多金牌紀錄。（記者歐素美攝）

從事保險業的陳聖杰連續4年參加九天盃太子極限環台賽，創下歷年參賽取得最多金牌紀錄。（記者歐素美攝）

立委楊瓊瓔和九天盃太子極限環台賽選手開心合影。（記者歐素美攝）

立委楊瓊瓔和九天盃太子極限環台賽選手開心合影。（記者歐素美攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
中市九天盃馬拉松開跑！ 扛三太子熱血環台28天
2024/07/01 13:42

中市九天盃馬拉松開跑！ 扛三太子熱血環台28天
雄中儀隊扛三太子徒步環台Day7 忍腳傷、疲勞喊話「堅持到底」
2024/07/07 15:37

雄中儀隊扛三太子徒步環台Day7 忍腳傷、疲勞喊話「堅持到底」
21選手頂烈日扛8公斤三太子神偶環台賽跑 1人中暑塞冰袋降溫。
2024/07/02 14:15

21選手頂烈日扛8公斤三太子神偶環台賽跑 1人中暑塞冰袋降溫。
九天盃太子極限環台賽 歷經28天共10人走完全程榮獲金牌
2024/07/28 13:34

九天盃太子極限環台賽 歷經28天共10人走完全程榮獲金牌

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播