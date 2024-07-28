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環保局攜手全聯推「蔬果裸賣」 明日起自備購物袋可獲驚喜小禮

全聯設有蔬果裸賣專區。（記者江采蓁攝）

全聯設有蔬果裸賣專區。（記者江采蓁攝）

2024/07/28 13:45

〔記者江采蓁／台北報導〕中元節將近，為響應全球減塑趨勢，推廣蔬果裸賣及民眾自備購物袋裸買的觀念，台北市環保局自明（29）日起至8月2日於北市全聯12家門市辦理「蔬果裸賣、減塑自備買」活動，資源循環管理科長林鈺惠表示，於指定門市活動日早上10時至下午2時，前200名自備購物袋前往購買裸賣蔬果的民眾，可獲得環保局與全聯聯名款茄仔袋或抽取式衛生紙1包，送完為止。

林鈺惠表示，近年減塑意識抬頭，越來越多的業者開設蔬果裸賣專區，除可減省成本，也能達到廢棄物減量目的，如以往民眾上市場買菜，大多數都會提著好幾個塑膠袋，而這些塑膠袋最後都是當垃圾丟掉，隨著環保意識抬頭，現今民眾至市場採買時，多數會自備購物袋或是菜籃車，既減少塑膠袋的使用又更輕鬆方便採購。

環保局也提醒，中元節將近，民眾準備澎湃的祭品時，至賣場購物可選擇裸賣蔬果減少包材及自備購物袋、大型保鮮盒採買熟食便菜，透過業者的努力及民眾環保購物習慣，從日常生活中減少一次性垃圾的產生。

環保局說明，這次活動自7月29日至8月2日早上10時至下午2時，只要於指定全聯門市自備購物袋購買裸賣蔬菜，前200名可獲得環保局與全聯聯名款茄仔袋1個（每店限量20個）或抽取式衛生紙1包（每店限量180包），每人限領取1次送完為止。

環保局與全聯「蔬果裸賣、減塑自備買」活動門市。（台北市環保局提供）

環保局與全聯「蔬果裸賣、減塑自備買」活動門市。（台北市環保局提供）

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