人類害了牠？ 台南擱淺花紋海豚胃內發現一把塑膠條

這隻花紋海豚極度消瘦經搶救無效後進行解剖。（圖由成大鯨豚中心提供）

2024/07/28 13:02

〔記者蔡文居／台南報導〕日前在台南漁光島擱淺的瑞氏海豚（俗名花紋海豚）經海巡人員及成大海洋生物及鯨豚研究中心（簡稱成大鯨豚中心）搶救後，因狀況不佳，經人道處理後進行解剖，在其胃部發現一把對折過的硬質塑膠條，有志工、網友質疑又是人類害了牠。成大鯨豚中心主任王浩文今天表示，這隻花紋海豚死因是否與塑膠條有關，因無從還原，就科學而言，並無法做此推論。

這隻花紋海豚是於本月7日在台南安平漁光島擱淺，經送往位於成大安南校區的鯨豚中心救治。經測量其身長267公分，體重只有160公斤，其背部兩側肌肉呈現極度異常的消瘦。

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成大鯨豚中心解剖顯示，這一隻鯨豚是亞成年雄性花紋海豚，牙齒仍然尖銳，身體外型極度的瘦弱，疑似一段時間已經極度營養不良；肺部有嚴重肺氣腫與部分區塊瘀血，腦部有幾處血管呈現有疑似減壓症的狀況；頭部解剖時，在其內耳附近的腔室處，充滿了數量極多的寄生蟲。

另外，在牠的食道與第一胃交接處，發現有一把對折過一次、硬質、直徑約為細麵條粗細的塑膠條，直挺挺地延伸第一胃的底部，這把塑膠條整把的直徑約有5-6公分、長度達32-35公分，第二胃則無明顯的異物。

王浩文表示，根據最近2年國內擱淺鯨豚的解剖數據，在鯨豚胃內發現非天然異物的比例大約是在3％以下，過去也曾發現塞滿塑膠袋及魚鉤等異物，但這一隻花紋海豚是否因吃進塑膠條才造成擱淺死亡，身為學術單位必須嚴謹，一切依科學證據來說話，就現有掌握的資料，並無法做這樣的推論和連結。

這隻花紋海豚的胃部，發現有一把塑膠條，直徑約有5-6公分、長度達32-35公分。（圖由成大鯨豚中心提供）

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