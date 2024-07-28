南市安南區3萬餘個沙包擋不住大水 國軍持續協助整理家園

安南區淹水嚴重，市府、公所同仁及社區志工居民等總動員，今天持續清理環境，期許能早日恢復正常生活。（記者王姝琇攝）

2024/07/28 12:31

〔記者王姝琇／台南報導〕凱米颱風帶來強風豪雨，加上外圍環流及西南氣流影響，安南區在抽水機全數啟動運作下，仍造成多處積淹水災情。安南區長魏文貴指出，轄內25日開始出現多處積淹水，3萬多個沙包和170片擋水板全數啟用還不夠，所幸國軍部隊協助，昨、今持續整理道路及公園傾倒樹木。

魏文貴表示，安南區局部受到地勢及滿潮等多重影響，25日開始出現多處積淹水，26日更是連續強降雨，自午後1點半持續下到晚上6點半，在抽水機全數啟動的運作下，仍無法及時宣洩長時間的強降雨雨量，造成土城地區、海佃路、長溪路、長和路等地及道路的積淹水災情。

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強降雨過後，市府及公所同仁、公親、原佃、南興、鹽田等自主防災韌性社區，及各里社區巡守隊等全力投入協助救災，直到昨天仍有13處路段積淹水，再經市府及公所緊急因應處理，近中午在市警三分局協助下，道路封鎖線全數撤除恢復交通。

安南區長魏文貴說，截至昨日下午2點，總計動用沙包30100包，防水擋板170片全數啟用，期間共撤離受災民眾安置4人，並運用國軍部隊協助運送沙包及整理道路及公園傾倒樹木，今天持續再與環保清潔隊及環保志工隊共同協助整理家園。

安南區淹水嚴重，國軍部隊協助運送沙包及整理道路及公園傾倒樹木。（記者王姝琇攝）

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