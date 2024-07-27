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週日降雨減緩 高溫飆36度沿海風浪大

週日新北、中彰投及高屏有局部36度以上高溫。（資料照）

週日新北、中彰投及高屏有局部36度以上高溫。（資料照）

2024/07/27 21:14

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週日（28日）低壓帶遠離，降雨減緩，各地高溫約32至35度，新北、中彰投及高屏有局部36度以上高溫。

中央氣象署提醒，明天環境轉為東南風，東部、東南部及恆春半島仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區轉為多雲午後局部短暫雷陣雨的天氣，由於過去累積較多雨量，山區須留意坍方、落石及土石流等危險，沿海低窪地區需留意積淹水，外出請務必注意自身安全，另外，清晨上午西半部會有些零星降雨。

氣溫方面，明天東半部高溫31至32度，西半部則可以來到33至35度，新北、中彰投及高屏有局部36度以上高溫發生的機率，沒下雨時天氣悶熱。

天氣風險公司提醒，週日天氣還是有些不穩定，雖然整體雨勢會比週五減小許多，但還是提醒大家安排活動要特別注意，並且避免前往山區、危險區域等地方。同時海邊的風浪仍然較大，因此海邊也不太適合前往，盡可能還是以平地、室內的活動較佳。

紫外線方面，除了花蓮縣為紫色「危險級」，其餘縣市均為紅色「過量級」。

空氣品質方面，明天環境風場轉為東南風，全台擴散條件仍佳，中南部地區午後降雨空檔，受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。北部、竹苗、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；中部空品區為「普通」等級。

氣溫方面，週日各地高溫約32至35度，新北、中彰投及高屏有局部36度以上高溫。（圖擷取自中央氣象署）

氣溫方面，週日各地高溫約32至35度，新北、中彰投及高屏有局部36度以上高溫。（圖擷取自中央氣象署）

紫外線方面，週日花蓮縣為紫色「危險級」，其餘縣市均為紅色「過量級」。（圖擷取自中央氣象署）

紫外線方面，週日花蓮縣為紫色「危險級」，其餘縣市均為紅色「過量級」。（圖擷取自中央氣象署）

空氣品質方面，週日北部、竹苗、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；中部空品區為「普通」等級。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

空氣品質方面，週日北部、竹苗、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；中部空品區為「普通」等級。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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