桃園客家義民祭 8/17跟著平鎮褒忠祠義民爺遶境巡庄、挑擔踩街

「2024桃園客家義民祭」8月3日起展開，平鎮褒忠祠是活動地點。（記者黃政嘉攝）

2024/07/27 19:10

〔記者黃政嘉／桃園報導〕「義民軍犧牲生命，我們造就他們為本土神明」，平鎮區公所與平鎮褒忠祠共同舉辦「2024桃園客家義民祭」，8月3日起展開，今年主題是「做自己的英雄」，褒忠祠義民爺30年來首度「坐轎」出巡踩街，8月17日下午2點從中壢林森國小踩街到平鎮褒忠祠，途中隊伍挑擔奉飯，還有打鼓、跳舞等創意表演。

平鎮褒忠祠有230多年歷史，可說是平鎮地區最老廟宇，褒忠祠總幹事鄧運鎮說，因應中壢石頭庄信徒誠懇請求，盼義民爺出巡祈求地方平安，廟方請示義民爺，擲筊一次，義民爺就答應出巡，過去義民爺頂多移駕其他庄頭，這次算是褒忠祠義民爺首次踩街巡庄。

請繼續往下閱讀...

「義民軍犧牲生命，我們造就他們為本土神明」，鄧運鎮說，社會型態改變，年輕人較無宗教習俗，有信眾誠懇盼望，慈悲的義民爺很肯幫忙，踩街遶境可讓更多人接觸義民爺，義民爺是台灣真實發生事情，可謂本土神明。「挑擔奉飯」則是過去清朝林爽文攻台時，桃竹苗義民軍保衛家園，地方百姓自發煮菜挑擔送飯「犒軍」，後來演變成褒忠祠初一、十五奉飯給義民爺。

平鎮區公所人文課長余惠雯說，「做自己的英雄」意義是傳遞義民爺保家衛國精神，小朋友可以讓自己變得勇敢，或自己好照顧，學校常用「說」、「畫」的技能，8月3日、4日「說義民 畫義民」比賽，小朋友用客語說義民故事，並導覽平鎮褒忠祠，自行畫出心目中的義民英雄，吸引更多小朋友認識義民廟文化。

此外，2024桃園客家義民祭活動還有，8月21日客家「景勝戲劇團」演出精緻傳統客家大戲；8月22日有褒忠祠主辦的輪值里中元放水燈、市集和綜藝歌舞表演；8月23日中元節當日輪值里交接晚會，由中壢石頭庄交接給中壢興南庄；8月24日親子共同體驗義民精神，還有後生阿哥、靚細妹仔帶來狂熱唱跳的藝文表演。

褒忠祠義民爺20年來首度出巡踩街，8月17日下午2點從中壢林森國小踩街到平鎮褒忠祠。（記者黃政嘉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法