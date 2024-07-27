凱米扳倒台南百年古榕 八田歷史建築園區也遭殃

八田與一宿舍歷史建築園區遭倒樹波及。（記者洪瑞琴攝）

2024/07/27 18:24

〔記者洪瑞琴／台南報導〕強颱凱米帶來劇烈強風豪雨，台南文化場館園區總計近百棵樹木倒伏；其中位於安平古堡入口處，有100年以上樹齡且列珍貴老樹的百年古榕被扳倒，另外官田區八田與一宿舍群歷史建築園區，亦遭倒樹波及，難扺颱風「裙擺」威力。

南市文化局清查轄下文化場館、古蹟景點園區災情，部份館舍出現滲漏水狀況，有近百棵樹木傾倒，主要發生於山上花園水道博物館與各古蹟景點園區，古蹟文資多數未受影響，但是八掌溪溢堤影響流域的鹽水區部份歷史建築遭殃。

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文化局表示，安平古堡入口處1棵列管珍貴樹木榕樹傾倒，已通報農業局和區公所、里長安排會勘，其他古蹟園區落葉斷枝將於今日陸續清除完畢。此外，山上花園水道博物館倒伏樹木有60多棵，且因雨水宣洩不及，草坪區域部分淹水，是這次受災最重區域，但幸未波及古蹟建築。

文化局表示，全面調查轄內253處古蹟歷建受災狀況，多數皆安全度過此次颱風，但是位於溪北地區的永成戲院歷史建築、義昌碾米廠、聚波亭、柳營吳晉淮故居有淹水狀況，目前永成戲院關閉加強清理環境淤泥，預計明日可開放參觀。

另位在官田區的八田與一宿舍群歷史建築園區，有部份遭傾倒樹木影響，尚待會勘後評估受損狀況及修復期程。

今日博物館及古蹟景區，以及隆田cha cha文資教育園區、水交社文化園區、蕭壠、總爺兩處藝文中心、新開幕的二空新村，除部分樹木傾倒外，皆無重大災損，陸續清整完畢，這週末已陸續開放參觀。

八田與一宿舍群園區遭倒樹波及。 （南市文化局提供）

凱米強颱扳倒台南安平古堡入口處列管的百年古榕。（南市文化局提供）

鹽水區永成戲院歷史建築淹水。（南市文化局提供）

山上花園水道博物館遭凱米颱風「水彈轟炸」，草坪區淹水一片。（南市文化局提供）

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