超猛國中生導覽彰化市！阿家、小莊PK市長 帶團喝紅茶吃麻糬

彰化市國中應屆畢業生吳承家（右2）、莊睿豪（右1）帶領數十人，暢遊國定古蹟元清觀及扇形車庫等多個和鐵道元素相觀的景點，行銷彰化觀光。（記者湯世名攝）

2024/07/27 18:40

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市國中應屆畢業生「阿家」吳承家、「小莊」莊睿豪熱心帶網紅「普通女子 孫女」暢遊拍攝彰化市景點，品嘗小吃，影片爆紅，吸引破150萬人觀看，成功行銷彰化市，獲市長林世賢聘為終身「觀光大使」，相約攜手PK導覽，3人今天帶領數十人半日遊，走訪國定古蹟元清觀、扇形車庫等多個景點，行銷彰化觀光。

「阿家」吳承家、「小莊」莊睿豪和市長林世賢今天下午帶領民眾導覽景點，依序是元清觀、火車站、扇步道、台鐵舊宿舍群、扇形車庫、戶羽機關車園區、忠權社區彩繪、三川紅茶、忠權運動公園，再回到火車站。

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林世賢打頭陣介紹，元清觀主祀玉皇大帝，建於清乾隆28年（1763年），已有261年歷史，是國定古蹟，也是全台唯一罕見以「觀」為名的廟宇，日治時期拓寬市區道路，廟的右半邊被拆除，後來被稱為「半間天公廟」。

接下來的景點由「阿家」和「小莊」接棒輪流導覽，他們說，扇步道是市長林世賢上任後設立，從後火車站廣場起，連接虹橋、戶羽機關車園區到扇形車庫間的鐵路文化觀光廊道。

戶羽機關車園區也是市公所為發展鐵道文化觀光，向鐵路局承租位於扇形車庫後方占地約2600平方公尺、已荒廢10多年的用地，斥資2000多萬元活化建置，成功招商營運，這幾年已成為結合鐵道文化創意與市集活動等功能的遊憩勝地。

台鐵舊宿舍群與全台碩果僅存的國定古蹟扇形車庫，同樣建於日治時期大正11年（1922年），是目前唯一保存相對完整的台鐵員工宿舍區，區內不同時期興建的宿舍建築，以及設有幼兒園、俱樂部、洗髮廳，不僅凸顯早期鐵道人員生活的獨特聚落面貌，加上現仍存在的老樹與防空洞等，在在刻劃出最珍貴的歷史痕跡。

忠權里以諧音「忠權-忠犬」發想，在社區繪製許多可愛狗狗3D彩繪牆，也列入導覽景點。半日遊行程最後逛了上個月出現在「孫女」YouTube影片而爆紅的「三川紅茶」，市公所招待一行人喝紅茶，同時品嘗在地知名的「玉華珍麻糬」，結束歡愉的市區半日遊之旅。

彰化市長林世賢（左）導覽國定古蹟元清觀。（記者湯世名攝）

林世賢解說，梁柱跑到廟外，即為元清觀之所以成為「半間廟」的佐證。（記者湯世名攝）

2006年元清觀發生火災才重見天日的開基神尊。（記者湯世名攝）

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