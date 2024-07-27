新北大豐國小國際藝術交流 與日本管弦樂團辦聯合音樂會
2024/07/27 16:45
〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市大豐國小管弦樂團與日本北海道道產子管弦樂團、愛媛縣、群馬縣管弦樂團今天（27日）舉行台日友好國際親善聯合音樂會，主辦單位說，自2017年以來，兩地音樂團體陸續在日本岩手縣花卷市、北海道旭川市和鷹栖町舉辦音樂會，建立深厚友誼。
大豐國小說，音樂會匯聚台灣與日本的音樂風情，為聽眾帶來豐富多元的聽覺饗宴，除了演出古典、客家民謠組曲、《霍爾的移動城堡》、《名偵探柯南》等曲目，更邀青年作曲家陳昶安將台灣民謠《雨夜花》與日本民謠《紅蜻蜓》重新編寫的《雨夜中的紅蜻蜓》，在音樂聲中彼此交流，象徵台日友好。
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籌畫音樂會的教育部師鐸獎與藝術教育貢獻獎得主林曉筠老師說，大豐國小管弦樂團重視國際教育，致力拓寬孩子們眼界，透過多年來與日本音樂交流，讓學生不僅提升技巧，更建立跨國深厚情誼，透過文化藝術的交流進行國民外交。
樂團指揮梁兆豐說，這次能夠與來自日本多個樂團於台灣再續前緣，代表過去的努力已經開花結果，期盼這次交流合作能夠更深厚台日間友誼。
樂團小提琴首席李甄說，記得去年6月到北海道演出時，認識同樣演奏小提琴的同學，這次對方來台一起演出，又再見面了。六年級演奏長笛的黃宥真開心地說，上次跟日本同學一起演出非常快樂，演出後還互相交換簽名，帶回台灣後把它做成相框保存，會請日本朋友品嚐珍珠奶茶及台灣特色美食。