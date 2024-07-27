新北大豐國小國際藝術交流 與日本管弦樂團辦聯合音樂會

新北市大豐國小管弦樂團與來自日本北海道道產子管弦樂團共同演奏台日名曲。（新北市教育局提供）

2024/07/27 16:45

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市大豐國小管弦樂團與日本北海道道產子管弦樂團、愛媛縣、群馬縣管弦樂團今天（27日）舉行台日友好國際親善聯合音樂會，主辦單位說，自2017年以來，兩地音樂團體陸續在日本岩手縣花卷市、北海道旭川市和鷹栖町舉辦音樂會，建立深厚友誼。

大豐國小說，音樂會匯聚台灣與日本的音樂風情，為聽眾帶來豐富多元的聽覺饗宴，除了演出古典、客家民謠組曲、《霍爾的移動城堡》、《名偵探柯南》等曲目，更邀青年作曲家陳昶安將台灣民謠《雨夜花》與日本民謠《紅蜻蜓》重新編寫的《雨夜中的紅蜻蜓》，在音樂聲中彼此交流，象徵台日友好。

請繼續往下閱讀...

籌畫音樂會的教育部師鐸獎與藝術教育貢獻獎得主林曉筠老師說，大豐國小管弦樂團重視國際教育，致力拓寬孩子們眼界，透過多年來與日本音樂交流，讓學生不僅提升技巧，更建立跨國深厚情誼，透過文化藝術的交流進行國民外交。

樂團指揮梁兆豐說，這次能夠與來自日本多個樂團於台灣再續前緣，代表過去的努力已經開花結果，期盼這次交流合作能夠更深厚台日間友誼。

樂團小提琴首席李甄說，記得去年6月到北海道演出時，認識同樣演奏小提琴的同學，這次對方來台一起演出，又再見面了。六年級演奏長笛的黃宥真開心地說，上次跟日本同學一起演出非常快樂，演出後還互相交換簽名，帶回台灣後把它做成相框保存，會請日本朋友品嚐珍珠奶茶及台灣特色美食。

新北市大豐國小管弦樂團與來自日本北海道道產子管弦樂團及來賓合影。（新北市教育局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法