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雲林古坑山區多處產業道路中斷 鄉長林慧如：全力在3天內搶通

古坑山區多數產業道路因路樹傾倒、土石崩落交通中斷，鄉長林慧如說全力搶修中，希望能在3天內都搶通，讓農民把農產運出去。（記者黃淑莉攝）

古坑山區多數產業道路因路樹傾倒、土石崩落交通中斷，鄉長林慧如說全力搶修中，希望能在3天內都搶通，讓農民把農產運出去。（記者黃淑莉攝）

2024/07/27 16:23

〔記者黃淑莉／雲林報導〕凱米颱風造成雲林古坑山區多處道路因土石崩落、滑動及樹木傾倒交通中斷，雲林縣交通工務局長汪令堯說，山區對外主要聯絡道路都已搶通或單向通車；古坑鄉長林慧如表示，山區多數產業道路仍因樹木傾倒或土石滑落無法通行，因現為竹筍等農產採收期，希望能在3天內都搶通，讓農民可以把農產運下山。

古坑鄉因部分道路仍有落石風險，今天持續停班停課，這次颱風古坑山區降雨量驚人，尤其草嶺地區逾1300毫米，汪令堯指出，不堪連日大雨沖涮，草嶺通往石壁在草嶺隧道停車場附近因有大面積土石滑動，造成草嶺對外交通中斷，昨天已搶通，今天持續往上搶修。

汪令堯說，截至今天下午1點交工局接獲颱風災情統計有784件，主要是路樹傾倒、土石崩塌等最多，已完成720件，處理中59件，未結案5件。

林慧如指出，目前草嶺、樟湖對外主要道路都已恢復或單向通車，但山區多數產業道路、鄉道還未通，今年麻竹筍因上半年雨量不足產季延至6月，現正是採收期，另外還有其他農產品也是產期，希望能儘速在3天內都修好，讓農民可以把農產運下山。

另草嶺已停電4天，林慧如說，看到台電工程人員冒著危險步行挺進山上搶修，很辛苦，但連續停電4天村民也很不便，希望從這次經驗台電能檢討修復機制。

工程人員搶修古坑山區主要對外聯絡道路。（汪令堯提供）

工程人員搶修古坑山區主要對外聯絡道路。（汪令堯提供）

古坑山區道路大量土石滑落，台電工程人員上山搶修路程十分艱難。（古坑鄉長林慧如提供）

古坑山區道路大量土石滑落，台電工程人員上山搶修路程十分艱難。（古坑鄉長林慧如提供）

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