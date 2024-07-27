南投近40所學校受損 鄭麗君：提報公共工程委員會全力復建

行政院副院長鄭麗君（前排左3），27日在南投縣長許淑華（前排左2）等人陪同下現勘水里國中後山坍方情形。（記者張協昇攝）

2024/07/27 16:10

〔記者張協昇／南投報導〕凱米颱風暴雨肆虐，南投縣近40所學校受損，其中水里國中操場旁土坡坍方約1000立方米，預估復建經費約1500萬元，行政院副院長鄭麗君今（27日）天下午現勘表示，中央已先提撥300萬元供縣府應急搶修南投縣受損學校，不足部份，連同學校周邊水利工程及各鄉鎮市道路復建工程，請縣府彙整後提報公共工程委員會專案全力復建。

鄭麗君今天下午在南投縣長許淑華、教育部次長張廖萬堅及立委羅美玲、游顥等人陪同下現勘水里國中操場旁二坪山土坡崩塌情形，縣政府教育處長王淑玲報告時指出，水里國中運動場後山坍方土石方約1000立方米，大樹傾倒壓毀看台遮陽纖架及跑道周邊排水設施，預估復建經費達1500萬元以上；另有居民反映，由於水里國中後山土坡坍方，損壞排水設施，連帶也造成學校周邊社區淹水，希望中央也一併整治當地排水設施，並表示目前淹水已消退，淹水時沒拍照，希望中央能從寬認定救助金發放標準。

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鄭麗君表示，根據縣府提報資料，南投縣近40所學校在此次颱風受損，中央已先提撥300萬元供縣府應急搶修，至於像水里國中損害這麼嚴重的學校，必須進行後續復建工程，也請縣府連同學校周邊水利工程一併規劃，提報公共工程委員會專案全力復建，包括各鄉鎮市道路復建工程也是一樣，如果一期修不完就分期進行。

鄭麗君強調，賴總統及卓院長已多次說明，由於各地災情嚴重，此次災害住戶淹水及農損等部份都將從寬、從優認定，其中淹水部份中央將加碼發救助金，農損部份以南投縣來說應該都全品項救助，不用現勘，請大家不用擔心。

南投縣水里國中操場旁土坡坍方約1000立方米。（記者張協昇攝）

南投近40所學校颱風受損，行政院副院長鄭麗君表示，提報公共工程委員會專案全力復建。（記者張協昇攝）

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