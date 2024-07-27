台鐵嘉義南靖-台南後壁中斷 啟動公路接駁人滿就發車

台鐵新營站出動21輛遊覽車接駁旅客往返嘉義站。（記者楊金城攝）

2024/07/27 16:09

〔記者楊金城／台南報導〕台鐵八掌溪橋南岸台南後壁段路基遭大水沖走流失，造成縱貫線嘉義南靖站到台南後壁站路線中斷，台鐵預計8月1日先搶通東線，採單線雙向行車，路線搶通前，啟動嘉義站到新營站公路接駁旅客，今天（27日）新營火車站前旅客很多，但秩序良好，抱怨聲少。

台鐵南區營運處處長陳文川說，台鐵在嘉義站、新營站從昨天啟動雙向直達接駁車，各有19輛遊覽車對開，人滿即發車，此外因應列車在新營站調度，另有接駁線為新營往返後壁站、新營往返柳營林鳳營站，接駁旅客，每整點雙向對開一班次。

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陳文川指出，新營站原僅有一個月台使用南、北向列車停靠，今天修好轉輙器後可使用兩個月台，區間車和對號車都可停靠，因此取消新營站到林鳳營站的接駁；新營站站長吳潭文說，新營站和嘉義站雙向接駁車只要人滿就發車。

新營火車站周邊停滿嘉義站來的、新營站出發的遊覽車，有些旅客從嘉義搭遊覽車到新營站換乘南向列車，有些旅客在新營站出站後換乘接駁車到嘉義站繼續搭列車北上，人潮很多，李姓旅客說，天災造成台鐵路線中斷，也是沒辦法的事。

陳文川說，因公路接駁導致不及搭乘原班次者，可持原票搭乘後續列車（含新自強號），不須重新補票，因應列車調度，部分列車也會取消，乘客可持車票搭乘下一班車。

台南市交通局表示，大台南公車行駛新營、嘉義地區的黃9、棕4、棕5、棕6等路線，均正常營運，民眾也可搭乘大台南公車。

台鐵新營站內旅客轉乘公路人潮多，台鐵人員引導旅客進站搭列車、出站搭接駁車。（記者楊金城攝）

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