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賴清德屏東勘災 周春米爭取農損救助放寬同曆年認定以產期區分

屏東縣長周春米向賴總統建議，農損救助應放寬同曆年認定。（記者羅欣貞攝）

屏東縣長周春米向賴總統建議，農損救助應放寬同曆年認定。（記者羅欣貞攝）

2024/07/27 15:57

〔記者羅欣貞／屏東報導〕凱米颱風造成屏東災損嚴重，賴清德總統今天（27日）南下關心治水改善及農損情形；屏東縣長周春米建議，由於極端氣候影響，全年都有可能發生農損，政府補助辦法應隨之調整，希望放寬同曆年認定，以產期來區分。

賴清德總統今天偕同總統府秘書長潘孟安、經濟部長郭智輝、內政部長劉世芳、農業部次長胡忠一、水利署長賴建信等人，由周春米縣長陪同，視察南州鄉萬華村、東港鄉大潭社區等治水改善工程、及九如鄉農業災損情形。

賴總統抵達九如鄉勘察農損時，縣長周春米指出，此次屏東縣農業災損面積約3100公頃，損失金額累計初估3.5億元，後續可能還會增加，縣府今早已轉發農業部公告全品項補助給各鄉鎮市公所，開始受理農民申報。

周春米並提出建議，由於極端氣候影響，以往可能在7-9月間颱風雨季時才有農業災損，現在年底到年初都有可能發生，政府補助辦法也應隨之調整，希望放寬同曆年只能申請一次的認定，以產期來區分；另為簡化農業天災救助程序，普遍性大宗作物品項免會勘，改以相片佐證，減少農民及基層農政人員作業流程，加快中央核撥現金救助時間。

賴總統表示，此次除了農損全品項補助、現金救助及低利貸款外，行政院卓榮泰院長昨天（26日）也宣佈前6個月利息全免，由中央負擔，現階段就是要從優從速從寬辦理，讓農民可以趕快復耕，減少損失。

至於周春米縣長的建議，他認為應導入科技，協助鄉鎮市公所人員作業，同時落實種植登記，才能照顧實際耕作的農民及穩定產銷。賴總統也鼓勵農民參加農業保險，多一層保障。

屏東縣政府為農民爭取權益。（記者羅欣貞攝）

屏東縣政府為農民爭取權益。（記者羅欣貞攝）

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