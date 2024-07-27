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婦「無防護」站台中七期豪宅25樓擦玻璃 市府勞檢處要查

婦人站平台擦玻璃位置（紅圈處）。（讀者提供）

婦人站平台擦玻璃位置（紅圈處）。（讀者提供）

2024/07/27 16:02

〔記者黃旭磊／台中報導〕凱米颱風離境，台中市區今天雨勢稍歇出現陽光，不過，由於各區有1724件路樹傾倒等災情，路口多有路樹倒塌、樹枝葉阻塞排水道，大樓清潔人員趕忙清除積水，不料竟有一名婦人站到七期高樓豪宅雨遮平台擦玻璃，身上沒有任何防護措施，周遭住戶驚呼「雨遮平台是大理石面材，非常滑」，市府勞檢處獲報趕往了解。

台中市勞動檢查處表示，接獲投訴影片派員到惠文路一帶大樓了解，大樓物業稱假日未派員施工，可能是住戶或自聘清潔人員，工程沒有發佈施工申請不屬勞動管轄範圍。

勞檢處說，大樓物業會公告請住戶不要跑到外牆，而雇主使勞工從事高度2公尺以上外牆玻璃清潔作業，應依法提供安全帶使勞工確實配戴使用，否則勞工若有墜落危險，將依職業安全衛生法規定，處以3萬元至30萬元罰鍰。

七期豪宅住戶向本報指出，今天上午10點許，位於文心森林公園旁25層高樓，竟有1名婦人站在腰窗雨遮平台，拿抹布及水桶擦玻璃，民眾驚呼「那個腰窗雨遮平台是大理石面材，非常滑。」

影片在line等群組廣傳讓民眾嚇出冷汗，據了解，婦人身上未有任何防護裝置，民眾提供訊息稱是惠文路一棟豪宅大樓。

轄區台中市第四警分局獲報派員加強安全巡護，台中市勞動檢查處長邱怡川說，下午派專員到大樓了解勞動狀況，如有違法將勸導視改善狀況開罰

七期豪宅婦在雨遮平台擦玻璃，身上沒有防護措施。（讀者提供）

七期豪宅婦在雨遮平台擦玻璃，身上沒有防護措施。（讀者提供）

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