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不只祭重罰取締露天燒稻草 竹縣府媒合企業捐助液態稻草腐化菌

新竹縣政府環保局引進稻草腐化菌，協助農民用新的、更環保的方式處理稻草。（取自竹縣府官網）

新竹縣政府環保局引進稻草腐化菌，協助農民用新的、更環保的方式處理稻草。（取自竹縣府官網）

2024/07/27 15:19

〔記者黃美珠／新竹報導〕為了慢慢汰除農民習慣露天放火燒稻草的耕作方式，新竹縣環保局今天宣布，除加強取締露天燒稻草的行為，今年也跟5個企業捐助業態稻草腐化菌，將透過縣內各個農會提供給有需要的農民使用。

縣府環保局長蕭宏杰說，由於1期跟2期稻作間隔時間較短，部分農民等不及稻草腐化，貪圖方便就露天放火燒稻草。為了避免影響空氣品質，他們近期將出動無人機、制高點監視系統，配合全縣500處的微型感測器加強監控取締，一旦被查獲，就會依空污法處以最高10萬元的罰鍰。

蕭宏杰說，為了汰除前述慣行的農作方式，除鼓勵農友把稻草現地切斷翻耕掩埋，從2013年起也推廣使用稻草腐化菌處理稻草。

今年更媒合了台積電、中強光電、帆宣、台灣荏原以及光菱電子5家民間企業捐助液態稻草腐化菌共9100瓶，可提供910公頃的稻田使用，有需要的農民可以洽詢各地的農會。

蕭宏杰還說，燒稻草導致土壤溫度高，會讓土質變硬、劣化，釋放的大量二氧化碳會加劇地球暖化問題，燃燒過程所生的惡臭和懸浮微粒還會刺激氣管，誘發過敏患者咳嗽、氣喘等呼吸道疾病，所生濃煙也會影響行車視線，危及用路安全；萬一因為放火燒稻草而引發火警，行為人還可能面臨公共危險的刑責，請所有農民們三思。

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