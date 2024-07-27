石門水庫蓄水率逾95％ 北水分署：幫助下半年供水穩定

石門水庫今早10點水位243.96公尺，蓄水率95.7%。（北水分署提供）

2024/07/27 15:09

〔記者黃政嘉／桃園報導〕石門水庫因凱米颱風帶來豐沛雨量，今日早上10點石門水庫水位為243.96公尺，蓄水率95.7%，水利署北區水資源分署指出，水庫蓄水率超過95%，對於下半年的供水穩定，有很大的幫助，因颱風遠離，已不需做洩洪操作，考量7到10月仍有颱風侵襲機會，會依入流情形持續調節性放水。

北水分署指出，石門水庫今早10點的水位為243.96公尺，蓄水率95.7%，蓄水量約1億9600萬噸。

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北水分署副分署長曾國柱表示，石門水庫因凱米颱風帶來豐沛雨量，對於石門水庫蓄水有很大幫助，而且現在也接近滿水位，蓄水率已超過95%，對於下半年的供水穩定，有很大的幫助，近期水位大致會在243.5至244.5公尺之間，變動不大，後續北水分署視入流量變化，適時把水庫蓄滿。

曾國柱說明，由於凱米颱風遠離，石門水庫集水區降雨已停歇，水庫入流量不會太大，已經不需要做洩洪操作，但7到10月仍有颱風侵襲的機會，會為水庫保留一點入流量的空間，在防洪優先之下，依入流情形持續調節性放水，目前放水量約每秒100立方公尺。

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