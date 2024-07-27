八掌溪溢堤 黃敏惠喊話中央加強疏濬

「凱米」颱風過後，嘉義市長黃敏惠（中）今天上午前往台18線軍輝橋視察。（記者丁偉杰攝）

2024/07/27 15:06

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕「凱米」颱風肆虐期間，八掌溪洪水暴漲溢堤致嘉義縣市部分地區淹水，嘉義市長黃敏惠今天上午前往台18線軍輝橋、湖內抽水站、垃圾焚化廠清潔隊等地視察災後狀況，慰勞勤務人員辛勞，也向中央喊話，希望加強嘉市八掌溪、牛稠溪南北兩溪流域疏濬，及隆恩、湖子內兩處排水設施功能提升。

「凱米」侵台期間帶來強風豪雨，統計自24日晚間8點至26日晚間8點兩天期間，嘉市東區累積雨量達803.5毫米。

請繼續往下閱讀...

市府工務處長蘇文崎說，24日晚間8點50分水位上升時，湖內抽水站即啟動抽水，然而嘉縣山區與嘉市區雨水匯流，造成25日凌晨八掌溪水量暴漲、湖子內排水溢堤，致湖子內地區內水無法順利排出，僅能依賴抽水站及抽水機排水。

25日上午，五河分署調派3台抽水機後，才約略控制住湖子內排水溢堤情形，五河分署陸續再增派3台抽水機（共6台）才將湖子內排水水位有效下降。

黃敏惠視察時說，颱風期間市府各局處通力合作救災，即時應變，她要向辛苦的勤務人員致上謝意，共同守護市民安全。

黃敏惠說，嘉市南有八掌溪，北邊有牛稠溪，中間有區域排水，市府透過工程建設提高城市防洪韌性，包括2020年完成番仔溝橋改建，增加65％通洪能力、今年初完成通港橋改建，通水寬度由原來16公尺加大為26公尺，大幅增加中央排水渠道84％通洪能力，及建置水撲滿、公園滯洪池等，降低對下游低窪地區所帶來的影響。

負責軍輝橋改建工程的雲嘉南區養護工程分局長郭清水指出，此次颱風風強雨大，通過軍輝橋下的洪水位超過去年9月10日強降雨水位近3公尺。為防範可能的天然災害，軍輝橋鋼便橋規格較以往更為穩固，才能夠抵擋此次颱風帶來的洪水沖擊。

嘉市湖子內建置公園滯洪池，降低對低窪地區所帶來的影響。 （嘉市政府提供）

嘉義市長黃敏惠致贈蘋果等補給品慰勞環保局清潔隊人員。（嘉市政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法