二林工商數位教室設在地下室全泡湯 鄭麗君：先撥補一半經費

校方用手比積水到達雷射切割機身的部位。（記者顏宏駿攝）

2024/07/27 14:59

〔記者顏宏駿／彰化報導〕一個大水災，就可以搞垮整個學校的數位計畫！彰化縣二林鎮過去很少大淹水，二林工商把數位教室設在地下室，結果凱米颱風帶來空前雨量，吞沒整個地下室，許多高價的數位儀器因此泡湯。今天行政院副院長鄭麗君到該校勘災，現場有長官質問校方「當初為什麼會把數位教室設在地下室？」校方說，學校能用的空間不多，也沒有想到雨會那麼大。

二林工商的數位教室最有價值的就是VR虛擬實境的設備以及雷射切割機、遠距教學用的筆電，虛擬實境相關設備價值逾200萬，雷射切割機共51萬6千元，遠距教學的專用筆電為65萬1千元，其它如小攝影棚、機器人、平板電腦加起來約50萬元，全校因颱風帶來的災損共457萬餘元，光數位設備就佔9成。

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一名官員說，數位是未來的趨勢，數位設備是學校的競爭戰備，但擺在地下室，一個颱風就泡湯了。

鄭麗君到場勘查時說，這次二林工商損失共457萬元，教育部依規定會先撥補一半的經費，讓學校能儘速緊急因應，之後會全額撥付，目標就是可以讓老師和學生安心上課。

縣長王惠美說，二林工商的的例子值得警愓，把高價的數位設備放在1樓和地下室確實不妥，她今天到鹿港的五金專區勘災時，發現一些工廠老闆近年因應數位轉型，都購置高價的CNC數位車床設備，但沒想到一次颱風就全數「泡湯」，損失非常慘重。

王惠美表示，不管教育或產業，都離不開數位科技，但也離不開地球極端氣候帶來的考驗，高價的數位設備主機一定要考量它的安全，放在穩妥的地方，對於二林商工的數位災損，縣府也有能力提供幫助，希望不要耽誤學生的學習。

圖為雷射切割機，全部「泡湯」。（記者顏宏駿攝）

圖為虛擬VR教室。（記者顏宏駿攝）

圖為虛擬頭盔，全數「泡湯」。（記者顏宏駿攝）

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