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南市小小警察體驗營熱力開跳16蹲 透過闖關遊戲紮根法治觀念

台南市暑期小小警察體驗營開訓。（記者吳俊鋒攝）

台南市暑期小小警察體驗營開訓。（記者吳俊鋒攝）

2024/07/27 15:01

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市政府今天舉行暑期小小警察體驗營，小波麗士在開訓時齊跳目前正夯的「16蹲」，現場也規劃了寓教於樂的闖關遊戲，紮根法治觀念，氣氛熱烈。

由警察局主辦的暑期體驗營，今在永康分局登場，有50位小朋友參加，分為海豚、海豹、章魚、鯊魚、龍蝦等小隊，分別闖關，市長黃偉哲出席開訓典禮，並巡禮孩子們的表現，並贈送糖果來獎勵。

黃偉哲說，法治觀念的維護與扎根很重要，希望每位孩子能從遊戲中快樂學習，留下美好的暑假回憶，透過活動也讓大小朋友了解到波麗士工作辛苦的一面，促進警民關係。

黃偉哲表示，民眾對於警察這份職業常有著嚴肅、較難親近的刻板印象，非常感謝同仁們辛苦舉辦這場活動，以及每位家長的支持。

參加體驗營的小朋友，都換上特製的迷你制服，分組來闖關，歡笑聲洋溢，議員李鎮國、楊中成、朱正軒、黃肇輝等人也參加開訓典禮，與孩子們同樂。

這次的體驗營設計有「婦幼安全」、「交通安全」、「指紋鑑識」、「反毒防詐情境劇」，以及「警察裝備體驗」等5道遊戲關卡，寓教於樂。

小朋友透過闖關時進行的角色扮演，在遊戲互動裡學習防罪與道安的知識，也扎根法治觀念，並從中了解警察的工作內容，進而親近並認同這項職業。

警察局長林國清則指出，小小警察們將體驗營所學到的反詐騙知識帶回去後，與家中成員、長輩分享，可讓正確觀念深入日常生活中，擴大宣導能量，以及成效。

台南市暑期小小警察體驗營開訓，孩子們跳起「16蹲」，也快樂闖關、學習，紮根法治觀念。（記者吳俊鋒攝）

台南市暑期小小警察體驗營開訓，孩子們跳起「16蹲」，也快樂闖關、學習，紮根法治觀念。（記者吳俊鋒攝）

台南市暑期小小警察體驗營開訓，孩子們透過快樂闖關、學習學習法治觀念。（記者吳俊鋒攝）

台南市暑期小小警察體驗營開訓，孩子們透過快樂闖關、學習學習法治觀念。（記者吳俊鋒攝）

台南市暑期小小警察體驗營開訓。（記者吳俊鋒攝）

台南市暑期小小警察體驗營開訓。（記者吳俊鋒攝）

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