連續暴雨＋豔陽高照 埔里百香果果農憂恐加重水傷災情

埔里鎮百香果因6月下旬連續降雨，導致果實出現水傷災情。（記者佟振國攝）

2024/07/27 14:06

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮百香果1期果先前即因6月下旬連續降雨，導致生長減緩與水傷影響產量，這次凱米颱風又連下3天豪大雨，今天雖是豔陽高照，但果農擔心這種天氣如同給作物洗三溫暖，只會加重水傷災情，不僅8月產量勢必青黃不接，甚至波及9月中旬中秋節需求旺季。

受凱米颱風影響，南投縣山區連下了3天的雨，埔里鎮累積雨量突破500毫米，直到今天上午陽光終於露臉，民眾也享受久違的陽光，趕緊做居家環境清潔維護，但這様的天氣型態對農民卻是笑不出來，尤其百香果歷經大雨過後，又遇豔陽高照天氣，可能導致水傷災情加劇。

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大坪頂果農表示，凱米颱風的風勢造成部分網室受損，未造成大量落果，但更嚴重的還是雨，先前6月下旬的連續降雨，已導致百香果開花不易授粉結果，以及生長減緩與水傷疫病增加，相隔1個月又逢颱風連下3天的大雨，災後的大太陽如同給作物洗三溫暖，真的會受不了，造成的影響約在1週後顯現，農業部已公告南投縣全品項納入農業天然災害現金救助，但申請時間到8月5日，擔心會來不及。

至於今年第1期百香果接連受6月下旬多雨及凱米颱風雙重影響，不僅8月的產量勢必青黃不接，甚至延長至9月中旬中秋節市場需求旺季，由於產量不穩定，部分農民面對大量的老客戶宅配訂單也不敢貿然接單，深怕無法如期出貨或品質未達標，毀了苦心經營多年的招牌。

多雨天氣型態導致埔里百香果水傷、疫病，影響產量。（記者佟振國攝）

凱米颱風的風勢未造成百香果嚴重落果，但農民擔心連下3天的雨後的晴天高溫又午後降雨，恐致水傷災情加劇。（記者佟振國攝）

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