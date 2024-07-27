為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

連續暴雨＋豔陽高照 埔里百香果果農憂恐加重水傷災情

埔里鎮百香果因6月下旬連續降雨，導致果實出現水傷災情。（記者佟振國攝）

埔里鎮百香果因6月下旬連續降雨，導致果實出現水傷災情。（記者佟振國攝）

2024/07/27 14:06

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮百香果1期果先前即因6月下旬連續降雨，導致生長減緩與水傷影響產量，這次凱米颱風又連下3天豪大雨，今天雖是豔陽高照，但果農擔心這種天氣如同給作物洗三溫暖，只會加重水傷災情，不僅8月產量勢必青黃不接，甚至波及9月中旬中秋節需求旺季。

受凱米颱風影響，南投縣山區連下了3天的雨，埔里鎮累積雨量突破500毫米，直到今天上午陽光終於露臉，民眾也享受久違的陽光，趕緊做居家環境清潔維護，但這様的天氣型態對農民卻是笑不出來，尤其百香果歷經大雨過後，又遇豔陽高照天氣，可能導致水傷災情加劇。

大坪頂果農表示，凱米颱風的風勢造成部分網室受損，未造成大量落果，但更嚴重的還是雨，先前6月下旬的連續降雨，已導致百香果開花不易授粉結果，以及生長減緩與水傷疫病增加，相隔1個月又逢颱風連下3天的大雨，災後的大太陽如同給作物洗三溫暖，真的會受不了，造成的影響約在1週後顯現，農業部已公告南投縣全品項納入農業天然災害現金救助，但申請時間到8月5日，擔心會來不及。

至於今年第1期百香果接連受6月下旬多雨及凱米颱風雙重影響，不僅8月的產量勢必青黃不接，甚至延長至9月中旬中秋節市場需求旺季，由於產量不穩定，部分農民面對大量的老客戶宅配訂單也不敢貿然接單，深怕無法如期出貨或品質未達標，毀了苦心經營多年的招牌。

多雨天氣型態導致埔里百香果水傷、疫病，影響產量。（記者佟振國攝）

多雨天氣型態導致埔里百香果水傷、疫病，影響產量。（記者佟振國攝）

凱米颱風的風勢未造成百香果嚴重落果，但農民擔心連下3天的雨後的晴天高溫又午後降雨，恐致水傷災情加劇。（記者佟振國攝）

凱米颱風的風勢未造成百香果嚴重落果，但農民擔心連下3天的雨後的晴天高溫又午後降雨，恐致水傷災情加劇。（記者佟振國攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
屏東農損全台最嚴重 賴清德穿雨鞋勘災茄田強調「會和大家作伙」
2024/07/27 14:04

屏東農損全台最嚴重 賴清德穿雨鞋勘災茄田強調「會和大家作伙」
賴清德屏東勘災：彰化以南全品項提供農災現金救助
2024/07/27 12:41

賴清德屏東勘災：彰化以南全品項提供農災現金救助

集結18位選手拍攝 台灣大哥大獨家版《Never Give Up》MV曝光
慘！「凱米」狂襲芬園1萬棵櫻花樹全倒 花農：15年來最大颱風
2024/07/27 11:40

慘！「凱米」狂襲芬園1萬棵櫻花樹全倒 花農：15年來最大颱風
雲林農損恐逾2.5億元 全品項現金救助符合2項免現勘
2024/07/27 11:59

雲林農損恐逾2.5億元 全品項現金救助符合2項免現勘

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播