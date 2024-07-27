屏東農損全台最嚴重 賴清德穿雨鞋勘災茄田強調「會和大家作伙」

賴總統看到茄子受損的情形臉色凝重，強調「政府會和大家逗陣」，請農民放心。（記者羅欣貞攝）

2024/07/27 14:04

〔記者羅欣貞／屏東報導〕凱米颱風造成嚴重農損，全台農業損失逾11億元，以屏東縣3.5億元最多，比例逾3成，總統賴清德今天（27）上午到屏東縣九如鄉視察受損的茄子園，強調農損救助從優從速從寬，好讓農民盡早復耕，他也向農民保證「辛苦了！政府會和大家逗陣作伙、來幫忙」。

賴清德總統表示，屏東縣是南部農損最嚴重的縣市，他很關心，第二天勘災特別來屏東，農業部已經說明清楚了，屏東是屬於全品項辦理天然災害現金救助的範圍，農業天然災害低利貸款也免息半年，由政府負擔，這都是這次颱風後中央政府對農民的關心所做的政策，農糧署會和地方政府合作，做好病蟲害防治，避免颱風過後又引起病蟲害，對農民又造成損失。

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賴總統表示，中央政府和地方政府合作照顧農民，希望達到兩個目標，第一個是減少損失，所以救助程序就是從優、從速、從寬，包括全品項的認定等，第二個就希望農民趕快好好恢復正常，開始耕種，農民生活得到保障。

全台茄子種植面積1259公頃，屏東縣佔51%，約640公頃居冠，此次受到嚴重水傷；賴總統今天視察的受損茄子園是屏東縣九如鄉農民林裕證所耕作，林裕證表示，務農10多年、種茄子約3年，沒有碰過這麼大的災損，全園2.1分，每年可收成約1萬台斤的茄子，這次凱米造成損失，茄子幾乎全園爛掉，未來2個月可能無收成，全年恐怕減產約3成，在颱風前產地價約每台斤10多元。

賴總統穿著雨鞋走下泥濘的茄子田，查看還掛著但已爛掉的茄子，了解受損的情形，他強調「政府會和大家逗陣、作伙，來幫忙！」。賴總統也鼓勵農民加入農業保險、推動農民栽種登記制度，也指示經濟部和農業部等，勿讓這次颱風影響即將到來的中元節的民生需求。

農業部目前已公告彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣及北花蓮（壽豐鄉、花蓮市、吉安鄉、新城鄉、秀林鄉）等區域的農產業全品項及台中市之青蔥、西瓜、苦瓜、梨、芋、胡麻、塑膠布溫網室、水平棚架網室；宜蘭縣的青蔥、西瓜、番石榴等辦理農業天然災害現金救助與低利貸款。針對符合農業部公告災損天氣參數之品項，查證其客觀條件可認定有耕作事實者，依規定即可免現勘。

賴總統今天到屏東勘察農損。（記者羅欣貞攝）

九如鄉農民林裕證（左一）向賴總統說明茄子受損的情形。（記者羅欣貞攝）

屏東縣是全台茄子最大產區，凱米颱風造成嚴重損失。（記者羅欣貞攝）

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