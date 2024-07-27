震後花蓮遠雄飯店住宿率僅剩10％ 逆勢拓展開旅店

武祥生逆勢而為，進行花蓮員工旅遊及訓練以穩定人心，也在台中開設悅樂旅店，並計畫在台南或宜蘭再拓點。（記者蔡淑媛攝）

2024/07/27 12:09

〔記者蔡淑媛／台中報導〕0403花蓮大地震重創影花蓮觀光，暑假旺季也未見明顯起色，遠雄遊憩休閒事業董事長武祥生坦言，遠雄悅來大飯店在震後飯店住宿率只剩10％到20％，比疫情期間還慘淡，但他逆勢而為，不但進行員工旅遊及訓練、到集團其他旅店實習，以穩定人心，也在台中開設第3家悅樂旅店，並計畫在台南或宜蘭開設第4間悅樂飯店。

遠雄海洋公園在震後58天回歸開園，悅來大飯店也持續開設，面對太魯閣晶英酒店等飯店暫停營業，武祥生表示，遠雄花蓮旗下飯店與海洋公園努力存活，尤其員工有90%為花蓮人，力求穩定人心，除了舉辦員工旅遊，也開設員工訓練課程，包括按摩、香氛等課程。

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台中市長盧秀燕日前號召組團到花蓮觀光旅遊，武祥生也喊話，建議能到遠雄海洋公園、悅來大飯店旅遊住宿。

遠雄悅樂旅店以潮旅為主題，講究在地經營、休閒人文，繼悅樂花蓮中福店，台中站前店，2年後台中市開設第3間分店台中文心店，試營運期間在平日有8成住房率，假日更是滿房，武祥生認為，台中旅遊被低估，台中有深厚的文化底蘊，極待開發。

武祥生也說，潮旅追求在地生活體驗及感情流動，因此悅樂旅店強調用自我風格體驗生活，多樣化的共享空間，每間旅店都有不同的長頸鹿做為亮點，文心店座落北屯區文心路，臨近崇德路，就是看中捷運交通方便，以閱讀、香氣及在地吸引旅人，與百年老店陳允寶泉點心、及華剛茶業和書店等品牌合作，讓旅人品當地、嚐當季。

遠雄在在台中開設第3家悅樂旅店，並計畫在台南或宜蘭開設第4間悅樂飯店。（記者蔡淑媛攝）

每間悅樂旅店都有不同的長頸鹿做為亮點。（記者蔡淑媛攝）

悅樂文心在頂樓設置海島風戶外空間。（記者蔡淑媛攝）

遠雄在在台中北屯開設第3家悅樂旅店。（記者蔡淑媛攝）

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