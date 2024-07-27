雲林農損恐逾2.5億元 全品項現金救助符合2項免現勘

不堪強風吹襲，雲林食用玉米倒伏受災嚴重。（記者黃淑莉攝）

2024/07/27 11:59

〔記者黃淑莉／雲林報導〕凱米颱風挾帶狂風、豪大雨，雲林超過6萬公頃農田淹水，農損粗估逾2.5億元，行政院長卓榮泰昨（26）日到雲林會勘農損狀況，農業部隨即在深夜公告雲林縣「農產業全品項」為天然災害現金救助及低利貸款地區。縣府農業處魏勝德表示，這次依據天氣參數、農產業天然災害現地照相APP拍攝災損照片「免勘查」，請受損害農民今天起至8月5日向土地所在公所申請，假日也有受理。

雲林縣長張麗善指出，這次颱風風大雨大，包括食用玉米、花生、大豆、甘藷、竹筍、青蔥、香蕉、文旦、水稻及甘蔗等作物幾乎全軍覆沒，感謝卓榮泰院長巡視後立即公告雲林縣農產業全品項為天然災害現金救助及低利貸款地區。

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張麗善說，農業部公告現金救助項目沒有畜牧、漁業，但這次畜產損失也很嚴重，現已知有土庫、大埤、崙背、麥寮、褒忠、台西、四湖、水林等9鄉鎮都有傳出畜牧災害，另漁業部分沿海地文蛤池混養虱目魚流失嚴重，截至今天早上8點統計畜牧、漁業損失已近億元，縣府將向農業部爭取列入現金救助項目。

魏勝德指出，農業處同仁今天上午加班，針對農業部公告的災損天氣參數項目逐一計算，雲林地區符合免勘查作物有，大豆、西瓜、香瓜、毛豆、洋蔥、青蔥、苦瓜及青蒜。其他作物則建議以農產業天然災害現地照相APP拍攝災損照片上傳。

魏勝德說，受損達20%以上農民今天起至8月5日，可持身分證、印章、農會存款簿及土地所有權狀或土地使用同意書等相關文件，向土地所在地公所申請辦理現金救助。

凱米颱風造成雲林逾6萬公頃農田泡水，才剛發芽的落花生來不及長大全軍覆沒。（記者黃淑莉攝）

雲林縣府農業處粗估全縣雞隻死亡逾30萬隻，將爭取天然災害現金救助，減少雞農損失。（記者黃淑莉攝）

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