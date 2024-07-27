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慘！「凱米」狂襲芬園1萬棵櫻花樹全倒 花農：15年來最大颱風

芬園鄉張洲府栽培的1萬棵櫻花樹慘遭颱風狂襲幾乎倒光光，園區的梅花、水蜜桃、落雨松也多折斷或倒塌。 （張洲府提供）

芬園鄉張洲府栽培的1萬棵櫻花樹慘遭颱風狂襲幾乎倒光光，園區的梅花、水蜜桃、落雨松也多折斷或倒塌。 （張洲府提供）

2024/07/27 11:40

〔記者湯世名／彰化報導〕慘！「凱米」颱風肆虐災情又一樁，彰化縣芬園鄉神農獎花農張洲府栽培的八重櫻、吉野櫻等1萬棵櫻花樹，慘遭強風暴雨狂襲，櫻花樹幾乎倒光光，園區的梅花、水蜜桃、落雨松也多折斷或倒塌，張洲府看著園區慘狀無奈說「凱米應該是15年來最大的颱風」，園區即刻起休園休養生息，希望明年趕得上明年農曆春節復園。

芬園鄉花卉生產休憩園區園主張洲府以種梅花、櫻花起家，20多年前將原本長在山區的梅樹、櫻花樹種到平地，並加以馴化改良，終於成功栽培出熱帶梅花、櫻花，在10多年前獲「神農獎」殊榮。園區共約14公頃，櫻花苗木主要品種有洲府枝垂櫻、福爾摩沙櫻、富士櫻、八重櫻、河津櫻、吉野櫻，數量多達1萬棵。另外還有梅花、落雨松、水蜜桃。

今年農曆春節園區櫻花接力開花，全園1萬多棵櫻花樹幾乎全開花，園區花團錦簇，萬象繽紛，令賞櫻的遊客直呼：「浪漫！」賞櫻不用舟車勞頓上山。園區還搭設一座有150公尺長的「櫻花隧道」，搭建照明設備，夜間賞櫻更具浪漫氣息。

不料「凱米」颱風連日來強風暴雨造成中南部縣市災情慘重，其中彰化縣不少鄉鎮市淹水、路樹與電線桿倒塌，芬園鄉張洲府的花卉園區也損失慘重。張洲府說，這兩天園區的櫻花、梅花、水蜜桃與落雨松等樹種，在颱風狂襲下幾乎倒光光，損失慘重，「凱米應該是15年來最大的颱風」，園區即刻起休園休養生息，希望明年趕得上明年農曆春節重新開放讓遊客賞花。

芬園鄉張洲府栽培的櫻花梅花樹慘遭颱風狂襲而折斷或倒塌。 （張洲府提供）

芬園鄉張洲府栽培的櫻花梅花樹慘遭颱風狂襲而折斷或倒塌。 （張洲府提供）

芬園鄉花卉園區的櫻花樹都有張洲府的心血栽培。 （資料照）

芬園鄉花卉園區的櫻花樹都有張洲府的心血栽培。 （資料照）

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