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國際民主教育年會在台舉辦 日學者：紐西蘭與台灣是全球最先進國家

日本社會學者、TDU民主大學創辦人朝倉景樹（左三）表示，紐西蘭和台灣針對個人自主學習提供實質經費補助，可謂全球兩個最先進的國家。 （國際民主教育年會提供）

日本社會學者、TDU民主大學創辦人朝倉景樹（左三）表示，紐西蘭和台灣針對個人自主學習提供實質經費補助，可謂全球兩個最先進的國家。 （國際民主教育年會提供）

2024/07/27 11:43

〔記者林曉雲／台北報導〕第30屆國際民主教育年會（IDEC）在台灣舉辦，國際與會者肯定台灣已具備「世界級的實驗教育及教育多元化政策」，對台灣教育民主化與公共化感到驚艷，認為是下一波全球教育民主化的最佳示範，而日本社會學者朝倉景樹直指，台灣實驗教育不只領先亞洲，甚至可說領先世界，紐西蘭和台灣針對個人自主學習提供實質經費補助，可謂全球兩個最先進的國家。

年會發布6點全球教育民主化共同宣言，強調「教育民主為和平」、「檢討再造公共性」、「實驗教育世界級」、「國際協力創多贏」、「民主決策需落實」、「研討迭代要持續」。

烏克蘭民主教育機構VilnOsvita共同創辦人Kateryna Botvinnik與曾任以色列6任教育部長首席顧問的「民主教育之父」Yaacov Hecht均呼籲，「當世界陷入民主危機，更亟需民主教育。 」

今年是全球民主教育年會發起30年，台灣人文國中小、全人實驗中學與展賦行動學苑畢業生，歷時7年爭取籌備於7月20日至28日首度於台灣舉辦，全球教育界重要人士聚集台北與宜蘭，共超過30場主題演講與50多場座談及體驗工作坊。

南韓全國另類教育聯盟主席全正日表示，韓國與台灣歷史文化相似，但在韓國約600至800所另類與民主學校中，僅不到100所獲政府承認學籍學歷，讓人十分羨慕台灣，台灣實驗教育政策允許另類與民主學校遍地開花，堪稱領先全亞洲。

朝倉景樹指出，研究顯示，百年來多數民主學校規模皆以數十人規模為大宗，台灣實驗教育三法的彈性正好顧及此一適性教育需求，台灣本土實驗教育體系已具國際水準，今年國際級IDEC會議首次由台灣民主教育畢業校友籌辦即最好例證。

朝倉景樹建議，國家教育研究院與實驗教育中心應投入研究、師培與諮詢等配套機制與資源，協助完善本土教育理論與方法論之體系，台灣除了有讓世界稱羨的政策制度可以借鏡，更有望成就亞洲代表性的教育理論與實踐，輸出其他國家乃至歐美。

Yaacov表示，民主危機需要民主教育，健康的科技發展與產業轉型，也需要兼具應變力與人文關懷的民主教育，以色列30幾所民主學校畢業生橫跨30餘年對以色列知識經濟有顯著貢獻，台灣實驗教育好好發展，對國際的影響力有望成為台灣的下一個輝達（Nvidia）。

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