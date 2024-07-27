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台南頑皮世界成汪洋島國！保育員搭竹筏涉水入園照顧動物

保育員乘坐竹筏進入頑皮世界野生動物園，掛念的是照顧動物。（頑皮世界提供）

保育員乘坐竹筏進入頑皮世界野生動物園，掛念的是照顧動物。（頑皮世界提供）

2024/07/27 11:24

〔記者楊金城／台南報導〕使命必達，台南學甲區頑皮世界野生動物園被大水包圍，到今天（27日）已第四天，園區停車場和進入園區的南6線區道積水及膝，儘管如此，保育員還是涉水步行挺進，低漥淹水超過1公尺區域就乘坐竹筏進入，掛念的就是照顧動物的安全和餵食。

凱米颱風來襲，頑皮世界從24日休園到26日3天，因園區聯外道路仍積水未退，園方宣布今、明日再休園2天整理園區。

園區行銷公關組長張祐甄說，園區因地勢較高，周圍也有土堤，加上抽水機、堆沙包擋住四面八方來的大水，園區被大水圍困如汪洋中的島國，但園區是安全的。

南6線從24日晚間就開始積水，到昨天積水到大腿深度，園區排班每天5到10人上班照顧動物，大多是當地員工，少數外地員工被各地積水阻斷交通無法到班外，保育員都很盡職，挺進園區。

動物廚房依照配方手冊分配動物餐食，針對不同動物提供客製的食物，保育員也在風雨中採收新鮮桑葉，並依次配送至各區，讓園區內兩千多隻動物都能補充體力和精神。禽鳥、羊駝、袋鼠等動物搶著進食，梅花鹿怕水，聚在一起顯得不知所措，最喜歡水的水豚一點也不怕。

園區今天再休園兩日，動員所有出勤員工，清理園區環境以準備好迎遊遊客。

台南學甲區頑皮世界野生動物園被大水包圍到今天，園區停車場和進入園區的南6線區道積水及膝。（頑皮世界提供）

台南學甲區頑皮世界野生動物園被大水包圍到今天，園區停車場和進入園區的南6線區道積水及膝。（頑皮世界提供）

天鵝等禽鳥吃飼料。（頑皮世界提供）

天鵝等禽鳥吃飼料。（頑皮世界提供）

保育員餵食水豚，最喜歡水的牠一點也不怕水。（頑皮世界提供）

保育員餵食水豚，最喜歡水的牠一點也不怕水。（頑皮世界提供）

梅花鹿怕水，聚在一起顯得不知所措，跑進鹿園的水豚一點也不怕。（頑皮世界提供）

梅花鹿怕水，聚在一起顯得不知所措，跑進鹿園的水豚一點也不怕。（頑皮世界提供）

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