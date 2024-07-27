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八掌溪堤防破口已修補 黃偉哲：全力協助災後復建

台南市長黃偉哲表示，溪北地區的淹水逐漸消退，會全力協助復建。（記者吳俊鋒攝）

台南市長黃偉哲表示，溪北地區的淹水逐漸消退，會全力協助復建。（記者吳俊鋒攝）

2024/07/27 10:46

〔記者吳俊鋒／台南報導〕「凱米」颱風帶來豪雨，造成台南的後壁、鹽水等區嚴重洪患，市長黃偉哲今天表示，在中央與地方的合作下，八掌溪堤防破口清晨之前已完成修補，街道淹水消退中，收容所的災民午後將可陸續返家清理，會全力協助復建工作。

黃偉哲今天上午到永康分局主持暑期小小警察體驗營開訓儀式時，針對目前溪北地區的淹水搶救進度提出說明。

黃偉哲強調，現階段第一步就是努力將淹水排除，讓收容所的災民可以盡快回去清理家園，時間點可能在今天下午，或者明早，恢復正常生活，而後續的補償金發放，還有農損統計也將緊接著展開。

黃偉哲感謝警察、消防、環保、水利、工務等局處，以及國軍弟兄與各機關團體在颱風期間的付出，對於災民的苦楚，他絕對感同身受，也全力協助善後。

黃偉哲說，一早有去後壁、鹽水等積淹較嚴重地區的集中收容處所關心；凌晨4點多，八掌溪的破口已經修補了，「外水不會內灌、內水開始往外排」，災情逐漸緩解。

黃偉哲提到，至於地勢較為低窪的聚落，已努力調度移動式抽水機，全力排除，預估午後，收容所災民可以陸續回家清理。

黃偉哲指出，國軍與環保局會協助後續的家園清理，請災民將淹水後的垃圾、廢棄物拿到騎樓，當清潔隊收運，依照規定，阿兵哥不能入內。

至於行動不便，或者年邁長輩的受災戶，市府會請志工入內協助，將要丟棄大型家具清理出來。

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