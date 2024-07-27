台鐵嘉南間受阻挨罵 員工無奈：請去坐高鐵別罵基層

有自稱是台鐵員工的網友在臉書社團「爆怨2公社」發文指出，「如果你要坐火車會經過嘉義到台南間，拜託直接去坐高鐵，橋就是被掏空只能公路接駁，嘉義到新營就是只有公路接駁」。（圖擷自臉書）

2024/07/27 10:43

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕凱米颱風近日襲台，鐵、公路受災嚴重，其中台鐵有5處路段軌道嚴重受損，西部幹線的嘉義水上到台南新營間更發生路基掏空，只能改用公路接駁的方式，有台鐵員工在社群抱怨，建議若會經過嘉義到台南間，拜託直接去坐高鐵，以免旅客坐不到火車又罵基層，「我們也不知道要怪誰？」

凱米颱風挾帶驚人雨量轟炸南台灣，導致嘉義八掌溪上段溢堤成災，台鐵西部幹線位於嘉義縣南靖至台南市後壁間的鐵路發生路基掏空，事發路段僅剩鐵軌掛著枕木懸空在湍急溪流上，軌道也嚴重彎曲，路線暫時無法行駛。

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有自稱是台鐵員工的網友今日也在臉書社團「爆怨2公社」發文指出，「如果你要坐火車會經過嘉義到台南間，拜託直接去坐高鐵，橋就是被掏空只能公路接駁，嘉義到新營就是只有公路接駁」。她也大嘆「我們基層員工已經很努力引導接駁了，然後坐不到火車再來罵我們基層沒讓你坐到火車，我們也不知道要怪誰？」

其他網友看到也紛紛表示「無腦的智障太多，真的辛苦了」、「無法體諒的人很多！還沒七月都提早出來了」、「跟飛機一樣問怎不飛，反正我就是要到目的地，其他不管，但路上我人身受傷害我會跟你求償就是了」，許多網友也紛紛為她加油打氣「辛苦了」、「謝謝您們的辛勞，萬事還以安全為上，謝謝！」、「感謝默默付出的無名英雄」。

八掌溪橋洪水漫溢，台鐵鐵軌彎曲變形，嘉義水上到台南後壁站的路線受阻，雙向停駛。（資料照，讀者提供）

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