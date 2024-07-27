為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

台鐵嘉南間受阻挨罵 員工無奈：請去坐高鐵別罵基層

有自稱是台鐵員工的網友在臉書社團「爆怨2公社」發文指出，「如果你要坐火車會經過嘉義到台南間，拜託直接去坐高鐵，橋就是被掏空只能公路接駁，嘉義到新營就是只有公路接駁」。（圖擷自臉書）

有自稱是台鐵員工的網友在臉書社團「爆怨2公社」發文指出，「如果你要坐火車會經過嘉義到台南間，拜託直接去坐高鐵，橋就是被掏空只能公路接駁，嘉義到新營就是只有公路接駁」。（圖擷自臉書）

2024/07/27 10:43

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕凱米颱風近日襲台，鐵、公路受災嚴重，其中台鐵有5處路段軌道嚴重受損，西部幹線的嘉義水上到台南新營間更發生路基掏空，只能改用公路接駁的方式，有台鐵員工在社群抱怨，建議若會經過嘉義到台南間，拜託直接去坐高鐵，以免旅客坐不到火車又罵基層，「我們也不知道要怪誰？」

凱米颱風挾帶驚人雨量轟炸南台灣，導致嘉義八掌溪上段溢堤成災，台鐵西部幹線位於嘉義縣南靖至台南市後壁間的鐵路發生路基掏空，事發路段僅剩鐵軌掛著枕木懸空在湍急溪流上，軌道也嚴重彎曲，路線暫時無法行駛。

有自稱是台鐵員工的網友今日也在臉書社團「爆怨2公社」發文指出，「如果你要坐火車會經過嘉義到台南間，拜託直接去坐高鐵，橋就是被掏空只能公路接駁，嘉義到新營就是只有公路接駁」。她也大嘆「我們基層員工已經很努力引導接駁了，然後坐不到火車再來罵我們基層沒讓你坐到火車，我們也不知道要怪誰？」

其他網友看到也紛紛表示「無腦的智障太多，真的辛苦了」、「無法體諒的人很多！還沒七月都提早出來了」、「跟飛機一樣問怎不飛，反正我就是要到目的地，其他不管，但路上我人身受傷害我會跟你求償就是了」，許多網友也紛紛為她加油打氣「辛苦了」、「謝謝您們的辛勞，萬事還以安全為上，謝謝！」、「感謝默默付出的無名英雄」。

八掌溪橋洪水漫溢，台鐵鐵軌彎曲變形，嘉義水上到台南後壁站的路線受阻，雙向停駛。（資料照，讀者提供）

八掌溪橋洪水漫溢，台鐵鐵軌彎曲變形，嘉義水上到台南後壁站的路線受阻，雙向停駛。（資料照，讀者提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
港都變水都 陳其邁曝盧秀燕有聯絡要支援救災
2024/07/26 12:36

港都變水都 陳其邁曝盧秀燕有聯絡要支援救災
台一線台南八掌溪堤防勘災 卓榮泰指示水利工程列明年最優先工作
2024/07/26 16:36

台一線台南八掌溪堤防勘災 卓榮泰指示水利工程列明年最優先工作

百年Roca與高豐衛浴 融匠心創品質
苦中作樂！凱米颱風肆虐南台灣 高雄市區驚見「美人魚」戲水
2024/07/26 13:55

苦中作樂！凱米颱風肆虐南台灣 高雄市區驚見「美人魚」戲水
大雨狂炸南市安南區水退又淹 水深達30公分
2024/07/26 16:12

大雨狂炸南市安南區水退又淹 水深達30公分

超模愛吃素？維持苗條身材與營養均衡的完美法則
凱米豪雨狂炸！台鐵路基掏空「鐵軌懸空+嚴重彎曲」驚悚照曝光！
2024/07/25 17:16

凱米豪雨狂炸！台鐵路基掏空「鐵軌懸空+嚴重彎曲」驚悚照曝光！
凱米重創台鐵北迴線軌道 台鐵公司估29日「東正線雙向運行」
2024/07/26 15:02

凱米重創台鐵北迴線軌道 台鐵公司估29日「東正線雙向運行」
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播