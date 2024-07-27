通勤職災事故 勞保局：途中處理私事從寬認定

立法院審查勞動部今年度預算時，要求檢討精進通勤職災事故認定，根據勞動部日前送交立法院報告表示，被保險人於上、下班順道途中有處理私事者，如屬日常生活必需之私人行為，例如：接送配偶或小孩、提款等，仍得視為職業傷害，並就個案事實「從寬認定」。 （資料照）

2024/07/27 07:26

〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院審查勞動部今年度預算時，要求檢討精進通勤職災事故認定，根據勞動部日前送交立法院報告表示，被保險人於上、下班順道途中有處理私事者，如屬日常生活必需之私人行為，例如：接送配偶或小孩、提款等，仍得視為職業傷害，並就個案事實「從寬認定」。

立法院指出，媒體報導2018年勞保局因被保險人上班途徑未按Google Maps建議路線行走而拒付職災醫療給付，彰化地院判決指出勞保局不該僵化解釋上班途徑，認定被保險人可獲職災醫療給付，顯示勞保局認定職災仍有精進之處，建議檢討通勤事故認定原則。

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對此，勞保局表示，有關被保險人上、下班通勤職災事故認定，依「勞工職業災害保險職業傷病審查準則」規定辦理，被保險人如於「上、下班適當時間」、「應經途中」發生事故，且「未違反重大交通規則」，可視為職業傷害。

對於彰化地院判決，勞保局說，為貼近人民生活考量，檢討訂定合理審查認定原則，被保險人上、下班通勤途徑認定，不以最短路線為限，視事故當日交通狀況，以及有無其他符合一般社會通念之替代路線加以審酌。

勞保局解釋，被保險人於上、下班順道途中有處理私事者，如屬日常生活必需之私人行為，例如：接送配偶或小孩、提款等，仍得視為職業傷害。被保險人因處理日常生活所必需私人行為，而於居住處所與就業場所反方向發生事故，納入生活圈概念認定合理區域範圍，並就個案事實「從寬認定」。

勞保局統計，2023年因上、下班交通事故申請職業傷害給付職災核定率為96.04％，且近5年有逐漸增加趨勢。

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