獨家》天候惡劣！ 挪威郵輪奮進號無法進高雄港 第3度變更行程

由於高雄港外海天候惡劣，導致挪威郵輪奮進號無法進港。（資料照，臉書粉專「船舶物語」提供）

2024/07/26 20:16

〔記者洪定宏／高雄報導〕原訂今（26日）傍晚6點返回高雄港的挪威郵輪奮進號，因高雄港外海天候惡劣，遲遲無法進港，決定改為明（27日）上午8點進港，導致本來今天深夜要出航的旅客，只能明天再報到，且行程縮短為日本沖繩4天，不同意者可全額退費，這是挪威郵輪奮進號第三度變更行程。

因颱風取消日本沖繩行程轉往香港的挪威郵輪奮進號，原本預定今（26日）傍晚返回高雄港，然後深夜出發前往日本沖繩5日遊，但取消停靠石垣島，調整為那霸過夜；負責經營的雄獅旅遊公告強調，不同意的旅客，可選擇全額退款。

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不過臉書粉專「船舶物語」長時間關注挪威郵輪奮進號動向發現，高雄港外海天候很不穩定，若風浪太強，有安全疑慮，引水人出不去，郵輪就無法進港，但只要開放，客輪就優先，無奈天候不允許。

不過，出港對引水人比較安全，因為是從港內到港口，不必到港外，除非天候更惡劣，否則出港管制較少。

雄獅旅遊發出公告指出，挪威郵輪奮進號改為明天上午8點入港，同日出發的航次調整為上午9點半開始報到，預計下午1點啟航，且縮短為日本那霸過夜4日航程。

雄獅旅遊提出補償方案為，不同意者可全額退費，改期者可9折優惠，接受者退1日費用，並提供「每間艙房」200美元船上消費金。已出發等候登船者，雄獅旅遊提供「每間艙房」車資或房費（2擇1）補貼，上限台幣2000元。滯留船上的旅客，可獲免收一晚郵輪服務費用等5項補償。

挪威郵輪奮進號7月22日及7月26日以高雄為母港，原本2航次都計畫前往日本沖繩5日遊，但受到颱風影響，7月22日出發航次改為香港5日遊，不同意的旅客可全額退費，參加者可獲200美元船上消費金，且協助代辦香港電子簽證，改期者可獲9折優惠；這是第一次變更行程。

接著受到天候及高雄港航道壅塞影響，挪威郵輪奮進號原本預計今天上午返回高雄港，不僅延至傍晚抵達，也改為深夜出發前往日本沖繩，同時取消停靠石垣島，調整為那霸過夜；此為第二次變更行程。

雄獅旅遊提出跟7月22日類似的補償方案，也就是不同意的旅客，可選擇全額退款，參加者可獲200美元船上消費金，改期者可獲9折優惠。

雄獅旅遊發出變更公告。（圖取自雄獅旅遊官網）

挪威郵輪奮進號無法進入高雄港，前往外海巡航。（圖擷取自「台灣海域船舶即時資訊系統」）

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