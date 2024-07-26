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台中沙鹿工地旁出現天坑 都發局勒令停工開罰3.6萬

颱風過後台中沙鹿工地旁路面出現天坑。（圖：市府提供）

颱風過後台中沙鹿工地旁路面出現天坑。（圖：市府提供）

2024/07/26 18:24

〔記者蘇孟娟／台中報導〕凱米颱風餘威驚人，台中市沙鹿區天仁北街工地旁路面發生坍塌「天坑」，連要填補坑洞的預拌混凝土車也陷落坑內，都發局指出，已勒令停工，並依法開罰3.6萬，今天下午工地現場安全支撐完成，後續須提出安全改善計畫經第三公正單位審認，才能依規申請復工。

台中受凱米颱風影響，昨夜到今日風雨交加，沙鹿區有一處臨工地路面發生天坑，都發局指出，工地建設公司派遣預拌混泥土車，前往填補近2日因颱風來襲所造成之坑洞時，因施作過程坑洞擴大，預拌混泥土車輛連人帶車陷入坑洞。

都發局指出，因受凱米颱風連日豪大雨影響，工地基地周邊公共排水溝大量水流沖刷，水流沖刷土石滲入基地造成路面掏空，基於維護公共安全，都發局已勒令停工，依法開罰3.6萬，並請工地作好緊急因應措施，避免坑洞擴大。

都發局指出，該建案為地下2層，地上12層建物，下午已委請台中市結構工程技師公會前往工地，針對擋土措施和工地安全等作專案稽查，現場有公共安全之虞，要求施作緊急因應措施和改善，包含路面回填修補，擋土設施止水等。

都發局指出，掉落的混凝土車已經吊出，目前工地現場安全支撐完成，進行地樑及基礎鋼筋綁紮施作，另要求須儘速完成路面填補，維持交通順暢，期間將加強道路交通安全管制，並作好各項安全措施並加強安全監測，請民眾路過留意。

都發局指出，後續須提出施工計畫書及安全防護計畫送經第三公正單位審認，才能依規申請復工，因為近日颱風豪雨，為避免各建築工地，有此類似情形發生，已利用工地施工管理APP機制，推播要求各工地，作好颱風後安全檢查和各項安全補強。

工地現場安全支撐已完成。（圖：市府提供）

工地現場安全支撐已完成。（圖：市府提供）

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