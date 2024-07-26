淹水後清理家園 彰化縣衛生局2圖揭秘笈

彰化縣衛生局宣導如何正確使用漂白水，進行環境衛生消毒。（圖衛生局提供）

2024/07/26 18:08

〔記者張聰秋／彰化報導〕凱米颱風挾帶驚人雨量，導致彰化縣超過一半鄉鎮市出現積水和淹水災情，部分地區水深及膝，甚至淹進住家1樓，客廳和廚房成了「漂漂河」，家具、器皿四處漂浮，民眾崩潰不已，卻也只能接受淹水的事實。

今天下午，風雨轉弱，淹水漸漸消退，被洪水吞噬過的庭院、住家，卻留下一屋子泥濘，廚房器皿和沙發、櫃子、桌椅等家具，沾滿泥巴，又髒又臭，該如何清理家園，許多人傷透腦筋。

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衛生局長葉彥伯特別提醒，水災過後請民眾務必注意食品衛生安全，尤其是停電造成冰箱斷電過的，要留意食物的新鮮度，勿飲用未煮沸過之生水及生食食物。此外，被洪水浸泡的食物容器、鍋碗餐具，一定要清洗乾淨才能再使用。

颱風過後也是疾病高峰期，輕者會造成皮膚過敏，重者可能感染疾病，葉彥伯呼籲民眾要徹底消毒環境，若有發燒等不適症狀應儘速就醫。

衛生局食品衛生科長林毓芬表示，泡水的廚房用具及餐具需經過清洗、煮沸或消毒後才能使用。最簡單安全的方法是用熱水煮，把欲清洗的器皿放進水裡煮，當水溫達到80℃即可達到殺菌效果。若無溫度計，煮開後放置2分鐘，溫度也約80℃，同樣能殺菌。

林毓芬指出，陶瓷或不銹鋼器皿可以用水煮，美耐皿等耐熱硬化性樹脂材質器皿，耐熱溫度約110至130℃，也可用熱水消毒，但建議民眾煮沸前先確認容器標示耐熱溫度。

衛生局教導民眾，水災後一定要做好清除、清潔、消毒三步驟。淹水退後，戴手套及膠鞋清除垃圾，再以肥皂水清洗牆壁、地面及家具表面，最後用市售漂白水進行消毒，包括會接觸食品的地方，如桌面、餐具架和冰箱等。以20CC漂白水與1公升清水比例稀釋，擦拭後靜置1到2分鐘，再以清水擦拭過一遍。

彰化縣衛生局提醒颱風過後飲食衛生應注意事項。（圖彰化縣衛生局提供）

衛生局提醒如何使用漂白水清潔環境。（圖彰化縣衛生局提供）

凱米造成彰化縣超過一半鄉鎮市，出現積淹水災情。（圖民眾提供）

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