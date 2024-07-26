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凱米風災高雄校園慘失慘重 暫估逾52校受損損失逾388萬元

凱米風災高雄校園慘失慘重，暫估逾52校受損損失逾388萬元。（圖由教育局提供）

凱米風災高雄校園慘失慘重，暫估逾52校受損損失逾388萬元。（圖由教育局提供）

2024/07/26 16:46

〔記者黃良傑／高雄報導〕凱米颱風外圍環流與西南氣流帶來強降雨，造成校園樹木斷裂傾倒及積淹水造成災損情形，高市教育局統計共52所學校受損，災損金額估計約388萬元，部分學校災損情較嚴重，包括吉東國小教室屋頂浪板等設施破損，初估災損金額達244萬4900元，七賢國中因伸縮白鐵捲門等設施損壞，災損28萬6000元。

教育局今指出，因各區仍有許多狀況如道路中斷、積水等導致學校無法立即評估災情，教育局請各校於安全無虞狀況下儘速評估災損情形，並將彙整各校提報金額後予以審核必要經費補助。

教育局長吳立森今（26）日上午分別前往四維國小、美濃區龍山國小、吉東國小與美濃國中、龍肚國小勘查，除對受災學校提供資源協助，慰問校園辛勞清掃人員，也請校園盡速恢復，提供師生安全無虞學習環境。

吳立森表示，教育局訂有校園樹木災害搶修復建開口契約，協助各校校園樹木斷枝丶傾倒及障礙排除，另外也設置11所防災資源中心學校，分別為茄萣國中、阿蓮國中、南隆國中、旗山國中、中庄國中、大灣國中、三民家商、福山國中、小港高中、前鎮國中及大仁國中，合計配備10部發電機、49支鏈鋸、3支高枝鍊鋸機及10部氣油抽水機，提供所屬學校相互支援緊急應變。

此外，美濃國中體育館地下室積水高達110公分，已緊急調度旗山、圓富國中抽水機協助美濃國中抽水，校長利文鳳表示積水約2至3天才能抽完，但底層淤泥有賴國軍協助清除，已向區公所登記申請。

由於桃源國中傳出土石流災情，校長陳世明表示學校1樓受土石影響，損失尚難估計，因目前道路不通無法進入，只能等勤和聯外道路打通後進行災修，屆時尚須請國軍提供協助恢復校園環境，所幸校內尚未進行暑輔，並無師生受困。

吳立森表示待確認災損及復原經費，全力協助學校災後復原工作，若影響校園外人車通行的樹倒情形，優先立即排除，以儘速恢復校園環境及市容。

凱米風災高雄校園慘失慘重，暫估逾52校受損損失逾388萬元，教育局長吳立森巡視校園。（圖由教育局提供）

凱米風災高雄校園慘失慘重，暫估逾52校受損損失逾388萬元，教育局長吳立森巡視校園。（圖由教育局提供）

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