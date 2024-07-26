凱米回馬槍！ 彰化縣一半農田成汪洋 損失超過3億元

凱米颱風回馬槍，造成彰化縣淹水嚴重，全縣超過一半農田鬧水患。（圖縣府提供）

2024/07/26 16:04

〔記者張聰秋／彰化報導〕凱米颱風回馬槍，豪雨讓彰化縣有13個鄉鎮市傳出淹水災情，臨海鄉鎮適逢海水大潮，淹水情況更是雪上加霜，馬路、農田水淹成洋，農作物慘遭滅頂泡水，縣府初步估計，全縣已有50%農田泡水，平均損害狀況超過80%，農損金額已逾3億元。

傳出水患從北彰到南彰都有，包含和美、鹿港、秀水、埔鹽、大村、花壇、二林、大城、竹塘、芳苑等鄉鎮市。

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凱米颱風主要降水量集中於昨天（25日），且適逢大潮，致使農田積水超過一天，今天淹水尚未消退，農田成了汪洋，農作物瞬間成了「海洋植物」泡水過久，已經影響正常生長。農民擔心，雨停天氣放晴，農田積水消退後，這些淹過水的農作物，被日照曝曬乾枯腐爛，無法收成。

農業處今會同台中區改良場、農糧署中區分署及公所人員，實地勘查竹塘鄉、大城鄉、芳苑鄉、二林鎮等地農田，勘查發現落花生、甘藷、青蔥、胡瓜、苦瓜、美濃瓜、西瓜、南瓜、芹菜、紅龍果、菜豆、扁蒲、辣椒、食用番茄等作物，大部分仍泡在水中，另禽畜舍也陸續傳出雞鴨死亡情形，初估整體農損金額至少超過3億元。

縣長王惠美除呼籲農民儘快拍照，並向當地鄉鎮市公所通報災損情形，後續也著手向中央爭取現金救助，希望農業部以從速、從簡、從寬原則，由中央公告彰化縣為全區域全品項適用農業天然災害現金救助及低利貸款地區，協助農民儘速復耕，減少災損。

另為加快勘災及確認農損災情，並啟動救助機制，農業處呼籲農、漁民做好三大步驟，1拍照存證、2通報公所災情、3適時復耕。

彰化縣這次受到凱米颱風回馬槍影響，農作物損失慘重。（圖縣府提供）

農業處和公所人員實地勘察農損情況。（圖縣府提供）

農作物被泡水後，再遭日曬，好比洗了「三溫暖」作物枯萎腐爛，無法收成。（圖縣府提供）

彰化縣政府農業處呼籲農、漁民颱風過後，趕緊拍照存證，並通報公所災情和適時復耕，多管齊下降低災損。（圖縣府提供）

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