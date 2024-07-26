台東太麻里溪去年疏濬18萬立方土石奏效 通過今年首颱考驗

凱米颱風在山區帶來豐沛雨量，台東太麻里溪河水暴漲。（記者黃明堂攝）

2024/07/26 16:01

〔記者黃明堂／台東報導〕當年莫拉克颱風襲台，台東縣太麻里溪山區集水區因強降雨，導致下游渲洩不及而潰堤；此次凱米颱風一樣在集水區強降雨，溪水暴漲但未釀災。縣府表示，去年疏濬18萬立方公尺的土石，挖深河道、堆土石護堤，治水通過今年首颱考驗。

莫拉克風災時，台東平地雨量並未特別大，但山區強降雨帶來驚人的水量，太麻里溪潰堤，在金峰及太麻里鄉造成嚴重災情，民宅被沖毀，鐵公路橋均斷。此次凱米颱風降雨狀況與莫拉克類似，太麻里溪暴漲，還出現堤防處土石被沖刷崩落，引起附近居民緊張，民眾很擔心莫拉克悲劇重演，因此自發巡守監控。

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縣府建設處前天到太麻里溪勘查發現，凱米颱風洪水過後護岸邊看到的沖刷土砂切面，實為去年河道整理時，做為土石堆置保護堤防用，不影響該處護岸坡面厚度60公分之雙層鋼筋混凝土坡面安全。

縣府建設處說，太麻里溪上游廣大集山區因921震災後崩落大量土砂，隨每年颱風洪水經太麻里溪河道運移至太平洋入海，台東縣政府積極治理太麻里溪出海口至拉冷冷橋上游長約7公里，每年編列預算進行颱洪過後土砂運移河床淤積，採束水攻砂與堤岸保護治理方案，進行河道整理河心挖深，挖取土方堆置兩岸保護堤防，以提昇河防安全。

台東縣政府表示，太麻里治理重點河道從拉冷冷橋至拉灣橋長約2公里，縣府於去年完成18萬立方公尺土砂整理，在這次凱米颱風侵襲即發揮功能，可供未來疏濬加寬河道參考。

建設處指出，縣府每年於汛期來臨前，就會先進行堤防或護岸檢查工作，該處護岸經檢查後符合安全標準。建設處於每次颱洪後也會再次針對水利建造物進行鑑定查察工作，以確保因應下次颱洪前護岸安全。另該段河床屬辮狀流路，每次颱洪後流況沖淤變化，建設處將再評估進行河道整理工程。

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