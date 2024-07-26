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太魯閣震後又強颱 台8線白沙橋至九曲洞「搶通時間難估算！」

台8線182.7K長春祠隧道東口在凱米颱風過境後又出現大量落石，目前已經清除坍方落石。（圖由公路局提供）

台8線182.7K長春祠隧道東口在凱米颱風過境後又出現大量落石，目前已經清除坍方落石。（圖由公路局提供）

2024/07/26 15:18

〔記者花孟璟／花蓮報導〕凱米颱風侵襲台灣，台8線中橫公路天祥到關原段，今天中午已解除預警性封路，但天祥到太魯閣口段有多處邊坡坍方，目前搶修中！公路局表示，搶修過程持續因下雨遭遇落石，白沙橋到九曲洞段原訂今天要使用空拍機進行勘災，但天候影響無法進行，尚無法估計搶通時間；太管處遊憩科長聶士詔也說，因公路還未搶通，凱米過後還無法進入勘查國家公園災況！

公路局指出，目前中橫公路東段可通車路段，為今天中午解除預警性封路的天祥至關原段，恢復平日的施工機動管制，每天傍晚5點半後「只出不進」，晚間6點半到隔天早上7點夜間封路管制。

此外，台8線天祥到太魯閣口段（167.7K至184.5K），頭尾兩端路段目前已搶通，包括天祥至九曲洞隧道（167.7K~173.5K）、白沙橋至太魯閣口路段（180K~184.5K）均已搶通。

然而，災情最嚴重的九曲洞隧道至白沙橋路段（173.5K~180K），原本在0403地震過後就已有包括九曲洞隧道東口、錐麓隧道東口、靳珩隧道西口上方都有高處的大片崩塌區，公路局已規劃將施工防落石棚或明隧道；不過在凱米颱風過後因產生新的崩塌，雖然今天持續有搶災工程，但搶修過程仍不斷遭遇不定期落石，危及搶災人員及機具安全，阻礙搶災作業進度。

公路局表示，今天原預定規劃UAS無人機空拍最新災況，因天候不佳雲層較低，空拍機難以拍攝而受阻，由於該路段地形陡峭且道路狹窄，目前仍無法估計搶通時間，將由東部養護工程分局太魯閣工務段進行搶災及評估，將盡速對外宣布搶通時間。

台8線180.5K寧安橋西端凱米颱風坍方，公路局已搶通。（圖由公路局提供）

台8線180.5K寧安橋西端凱米颱風坍方，公路局已搶通。（圖由公路局提供）

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