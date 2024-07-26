新北河濱公園各項設施陸續復原 戲水設施7/28重新開放

新北市高灘處在颱風後進行復舊，會有大型機具進出，請民眾注意安全。（圖由新北高灘處提供）

2024/07/26 15:11

〔記者翁聿煌／新北報導〕凱米颱風25日遠離，新北市高灘地工程管理處優先將市民通勤息息相關的堤外主要通行道路及自行車道列為首要復原目標，於25日當天清理完成開放通行，其餘各區域休憩設施陸續復原中，如三重海世界水樂園、新店陽光水樂園及汐止星際遊戲場戲水設施，颱風後需辦理場地清潔及設施運作前準備，預計28日開放戲水。

高灘處表示，日前因應凱米颱風來臨，已撤離新北河濱公園上千項設施，設施數量較多及撤離複雜度較高的設施，如三重熊猴森樂園及新店浮筒橋牽引道，更是於7月22日就提早安排預防性撤離，以避免颱風來襲水位高漲措手不及，影響撤離安全。

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25日午後颱風遠離，園區內通行道路計有39棵路樹倒塌及淤泥狀況，高灘處安排20輛水車及各式搶災機具進入園區清理搶通，以主要堤外道及自行車道優先處理，並於晚間完成各跨堤陸橋、友善電梯及道路路燈復舊作業。

位於二重疏洪道的三重熊猴森樂園各項休憩設施，於26日起陸續安排復原，27日開放使用，但部份擺盪及旋轉設施需經專業廠商再次檢視確定安全無虞才會開放，尚未開放的設施將以警示帶封起，請民眾勿強行使用以維安全。

至於相當受民眾歡迎的戲水設施如三重海世界水樂園、新店陽光水樂園及汐止星際遊戲場戲水設施，颱風後需辦理場地清潔及設施運作前準備，預計28日開放戲水。

位於新店的浮筒橋自行車牽引道，因目前新店溪水位仍然高漲，水面流速快，且上游山區仍不時會有大雨狀況發生，考量安全因素將暫停復原，待水位下降至安全條件後即安排復舊，相關資訊也會隨時於高灘處官網公告。

新北市河濱公園計有39棵路樹倒塌，正在進行清除復原。（圖由新北市高灘處提供）

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