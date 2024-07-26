基隆浪曲嘉年華交管 提供免費接駁車

基隆八斗子觀光漁港正在搭設舞台等設施，明天起一連二天舉辦浪曲嘉年華活動。（記者盧賢秀攝）

2024/07/26 13:33

〔記者盧賢秀／基隆報導〕凱米颱風遠離，基隆市政府27日起一連2天在八斗子觀光漁港舉辦浪曲嘉年華活動，除了演唱會還有煙火秀、市集，從下午2點開始周邊路口實施交通管制，調和街轉運站開放免費停車，同時也開闢2線免費接駁車，希望民眾多利用，避免塞車。

市府產業發展處指出，浪曲嘉年華卡司強，有舞思愛、陳勢安、徐佳瑩、范逸臣及李玖哲等人氣歌手，還有小卷試吃等活動。會場周圍八斗子觀光漁港B區和C區分別設有157和182個停車位，步行至活動現場僅需2至5分鐘，海科館有297個停車位，另外調和街轉運站有1052個停車位，建議外地遊客行駛台62線快速道路，經八斗子匝道至調和街轉運站，2天都開放免費停車放，並有免費接駁車到會場。

請繼續往下閱讀...

產發處指出，活動期間有2線免費接駁車，第1條路線從市區陽明海洋文化藝術館往返活動會場，遊客可以搭乘火車、客運到達基隆火車站後，可至陽明海洋文化藝術館乘坐接駁車。第2條接駁路線，是往返調和街轉運站至活動會場。

此外，市府鼓勵搭乘大眾交通工具，民眾可以選擇從基隆城際轉運站轉乘103、104或791線公車，直接到八斗子觀光漁市；從台北來的遊客也可以從圓山轉運站或捷運忠孝敦化站搭乘國道客運1579路線，抵達活動現場。

基隆八斗子觀光漁港正在搭設舞台等設施，明天起一連二天舉辦浪曲嘉年華活動。（記者盧賢秀攝）

基隆浪曲嘉年華活動周邊停車資訊，並有2線免費接駁車。（記者盧賢秀攝）

基隆浪曲嘉年華活動周邊停車資訊，並有2線免費接駁車。（記者盧賢秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法