11項醫事人員考試如期舉行 考選部：無法應試者須速提申請

11項醫事人員考試本週末如期舉行，考選部今天表示，無法應試者須提申請。（資料照）

2024/07/26 13:35

〔記者楊綿傑／台北報導〕11項醫事人員考試將於本週末舉行，不過受到颱風影響，考選部表示，如有因凱米颱風造成應試考區交通中斷情況，致無法於原定考區應試者，須於今天下午5時前向考選部申請更改考區應試或退報名費。

依據考選部考試規劃，本週六日（7月27日至29日）將舉行「113年第二次專門職業及技術人員高等考試營養師、護理師、社會工作師考試、113年專門職業及技術人員高等考試心理師、法醫師、語言治療師、聽力師、牙體技術師、公共衛生師考試、高等暨普通考試驗光人員考試」。

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考選部表示，考試將如期舉行，如有因凱米颱風造成應試考區交通中斷情況，致無法於原定考區應試者，請應考人依據「考選部因應重大天然災害臨時更改應考人考區或試區處理要點規定」，於今天下午5時前向考選部申請更改考區應試，或於考試後15日內申請退還報名費。

考選部補充，申請窗口包括專技考試司第三科連絡電話02-22369188分機3936、3937，試務信箱:pro31@mail.moex.gov.tw等，將評估交通狀況、此次考試所設置考區量能、對應考人最有利等原則盡速處理。

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