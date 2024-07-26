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凱米肆虐成災 高雄淹水補助方案出爐了

高市府公布凱米颱風淹水救助方案。（高市社會局提供）

高市府公布凱米颱風淹水救助方案。（高市社會局提供）

2024/07/26 13:17

〔記者洪臣宏／高雄報導〕凱米颱風橫掃全台，高雄市多處傳出淹水災情，為減輕颱風對民眾家庭財產損失的衝擊，今（26日）市長陳其邁在總統賴清德至美濃視察災情時向中央爭取補助，賴清德總統現場宣佈，針對住戶淹水50公分以上住戶，由中央加發每戶2萬元，連同高雄市府1.5萬元補助，共計每戶慰助金3.5萬元；淹水50公分以上住戶，若擁有中低收入戶身分，中央再加發1萬元，共計4.5萬元。而對於淹水低於 50公分的住戶，高雄市社會局指出，市府也加碼每戶5千元的補助金。

另外，民眾的住宅有淹水樓層部分或毀損面積超過50%，高雄市稅捐處表示可一年免繳房屋稅；房屋毀損面積30%到50%之間，一年僅需繳50%房屋稅。市府表示，將全力協助民眾重建家園，恢復正常生活。

社會局指出，依據「高雄市災害救助金核發辦法」規定，因颱風致住屋淹水達50公分以上之有居住事實現住戶，每戶發放1.5萬元慰助金，另市府向中央爭取加發住戶淹水慰助每戶2-3萬元，一般戶可領慰助金3.5萬元（中央2萬+市府1.5萬），低收入、中低收入經濟弱勢户可領慰助金4.5萬元（中央3萬+市府1.5萬）。

此外，為減輕民眾財產損失衝擊，房屋淹水50公分以下，市府加碼補助每戶5000元；泡水車部分，依據維修的費用，汽車慰助金最高補助2萬元，機車慰助金最高補助2000元。

高雄市府提醒，不論淹水是否達到50公分法規標準，以及泡水車主，從即日都可以到淹水區域的區公所填寫申請書，並請檢具相關證明：淹水住戶請檢具例如淹水照片、行車紀錄、監視器紀錄、或其他足資證明資料等；泡水車輛檢具例如維修收據或證明、或其他足資證明資料等，以利加快勘查、審核速度，早日領取核撥款項。

高市社會局表示，只要有淹水事實就可以申請補助。（圖由民眾提供）

高市社會局表示，只要有淹水事實就可以申請補助。（圖由民眾提供）

高市府說明補助方案內容。（高市社會局提供）

高市府說明補助方案內容。（高市社會局提供）

高市府公布汽機車淹水補助。（高市社會局提供）

高市府公布汽機車淹水補助。（高市社會局提供）

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