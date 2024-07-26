為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

歡慶父親節！8/8北市運動中心免費入場 U-Sport加碼送U幣

年一度的父親節即將到來，台北市體育局推出系列活動。（台北市體育局提供）

年一度的父親節即將到來，台北市體育局推出系列活動。（台北市體育局提供）

2024/07/26 13:12

〔記者甘孟霖／台北報導〕一年一度的父親節即將到來，台北市體育局推出系列活動，爸爸們只要於8月8日父親節當天至北市12區運動中心場館，除享健身房及泳池免費入場外，陪伴子女也有半價優惠，而參與「U-Sport計畫」的台北市民會員至合作運動場館，更可加碼一舉獲得「88U幣」。此外，體育局臉書粉專也祭出父親節專屬活動，只要貼出自己與父親的運動合照，即有機會抽米家mini筋膜槍等好禮。

體育局長王泓翔表示，為鼓勵平時忙於工作或家務的爸爸們動一下，只要於8月8日當天至台北市12運動中心、各公園泳池、台北市網球中心，爸爸們可享健身房及泳池入場免費，陪同的子女則享半價優惠；此外「U-Sport計畫」加碼響應，當天至合作場館運動的市民可額外獲得88U幣。

此外，體育局官方臉書粉專「臺北運動吧」也祭出父親節專屬活動，只要在8月11日中午12點前，按讚分享該篇抽獎貼文，並於留言區曬出與父親的運動合照，即有機會抽得米家mini筋膜槍、mizuno短袖上衣、mizuno運動袋等好禮。

除了各運動場館的優惠，市府各單位也紛紛推出父親節優惠，台北市立動物園祭出父親節入園送限量禮、天文科學教育館及青年局直排輪場也提供各項專屬優惠，詳情可至各官方網站查詢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
布萊德彼特將孤單過父親節！ 6子女只想找媽媽
2024/06/14 15:02

布萊德彼特將孤單過父親節！ 6子女只想找媽媽
賈斯汀酒駕被逮 好爸爸形象全毀
2024/06/20 05:30

賈斯汀酒駕被逮 好爸爸形象全毀

跟著AI大廠走 南科卓越城自備68萬起
下營百歲柳朝鳴 全市最年長模範父親
2024/07/19 05:30

下營百歲柳朝鳴 全市最年長模範父親
韋禮安不藏了！最自信部位曝光 全家都用得到
2024/07/24 11:28

韋禮安不藏了！最自信部位曝光 全家都用得到

超模愛吃素？維持苗條身材與營養均衡的完美法則
韋禮安自信手藝 尬老爸帥度
2024/07/25 05:30

韋禮安自信手藝 尬老爸帥度
田中馬熱身賽！南彰化1200名畢業生 為夢想熱血開跑
2024/05/30 19:55

田中馬熱身賽！南彰化1200名畢業生 為夢想熱血開跑
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播