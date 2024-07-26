凱米過後……國軍支援4軍機疏運 民航局協調加開30架次加班機

金門機場旅客。（圖由民航局提供）

2024/07/26 12:57

〔記者吳亮儀／台北報導〕凱米颱風離開台灣，但仍有許多旅客有疏運需求；交通部民航局今天（26日）指出，軍方今天支援4架軍機協助離島疏運，民航局已協調加開30架次加班機。

民航局指出，持續協調航空公司加開班機或放大機型；而因應花蓮鐵路交通中斷，民航局也協調航空公司加開台北—花蓮班機協助疏運。

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受凱米颱風影響，離島海空運輸中斷，國內線24日、25兩日共取消521架次航班。今天國內線恢復運作後，疏運需求也大增。但由於海象不好，離島運輸只能仰賴空運，民航局昨天已請航空公司調度運能，提高疏運能量。澎湖、金門等航空站也出動所有人力，於現場掌握需求並疏導旅客。

民航局指出，今日國內線規劃258架次航班，其中有46架次中型機，另外，民航局已協調加開30架次加班機，全日至少可提供2萬3千個以上的座位，後續仍持續協調加班機或放大機型。因應大量旅客疏運需求，軍方今天也支持颱風後疏運，啟動疏運C計畫（軍機疏運），出動4架軍機，預計自12時30起支援疏運，今天全天將往返本島與離島間協助疏運旅客。

民航局指出，受到凱米颱風外圍環流影響，離島天候仍不穩定，金門機場偶有短暫不適航情況，澎湖因海運中斷，空運無法短時間內消化突增的需求，民航局已請航空公司在安全前提下，全力投入疏運，已訂位的旅客也請確認航班後再出發。民航局另也協調航港局，在海象許可後，立即啟動B計畫，由船舶協助疏運。

此外，由於花蓮鐵公路交通中斷，雖然離島運能吃緊，經積極協調，立榮航空今天下午也將加開一班台北—花蓮航班。去程B7-8975下午15時40分自台北出發，回程B7-8976下午17時自花蓮出發返回台北。

民航局協調航空公司加開班機。（圖由民航局提供）

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